Al via il Programma Partner Acronis #CyberFit 2020

Acronis ha annunciato il nuovo Programma partner #CyberFit 2020. Con una rete di oltre 50 mila partner e alleanze tecnologiche con le principali aziende di settore, il programma si prefigge l’obiettivo dare valore ulteriore al canale, come già dimostrato in passato.

«Il rinnovato Acronis #CyberFit Partner Program garantisce ai nostri partner un’iniziativa all’avanguardia con processi semplificati per chiudere più contratti e incrementare il fatturato, e un supporto tecnico e alle vendite che semplifica ogni passaggio del percorso» ha affermato Gaidar Magdanurov, Cyber Officer e COO di Acronis.

Gaidar Magdanurov, CMO di Acronis

Se oggi le aziende esigono livelli altissimi di cyber protection, perché il mondo dipende dai dati, tali urgenze impongono a fornitori come Acronis di offrire ai propri partner tecnologie e strumenti di prima qualità, per affrontare la costante evoluzione delle minacce. Ed è proprio questo l’approccio del programma #CyberFit, che mette a disposizione strumenti e supporto per amplificare il potenziale di crescita.

Il percorso include l’aumento dei fondi MDF, che consistono in finanziamenti e strumenti di marketing per attuare campagne e attività ad-hoc. Poi il #CyberFit Challenge, che prevede corsi di formazione e di approfondimento, accesso a eventi e webinar #CyberFit, oltre che concorsi a premi sponsorizzati dai partner Acronis del mondo dello sport.

«Acronis assicura ai partner gli strumenti necessari a supportare i propri clienti: ambienti protetti per il lavoro da remoto e un’offerta tecnologica di livello enterprise per la sincronizzazione e la condivisione dei file».

«Queste funzionalità, oltre a proteggere chi lavora da casa e i relativi carichi da lavoro, espandono ulteriormente le capacità di backup e protezione informatica di Acronis Cyber Protect Cloud, consentendo alle aziende di salvaguardare la propria produttività e sicurezza anche in questa fase storica così complessa».

Tutti i servizi Acronis si basano su Acronis Cyber Platform, che include una serie di API supportate da kit SDK e codici di esempio. I partner possono quindi scegliere di commercializzare le proprie soluzioni nell’ecosistema Acronis attraverso il portale Cyber Cloud Solutions.

Infine, la #CyberFit Academy è un’iniziativa volta a creare e a consolidare le competenze tecniche e di vendita in materia di cyber protection; promozioni esclusive per i partner di canale; supporto tecnico avanzato e campagne complete pronte all’uso.

Altre informazioni sul nuovo programma sono reperibili a questo indirizzo mentre qui è disponibile il modulo per registrarsi come partner.