Al via la maratona 2021 di STEMintheCity

È stata presentata ufficialmente la maratona di #STEMINTHECITY 2021: tre giorni, dal 21 al 23 aprile, in cui attraverso la piattaforma steminthecity.eu sarà possibile accedere a oltre 155 eventi gratuiti per conoscere il mondo delle discipline STEM con laboratori, interviste, testimonianze e webinar.

L’iniziativa del Comune di Milano – organizzata in collaborazione con importanti realtà del settore pubblico e privato e con il supporto delle Nazioni Unite – per promuovere l’accesso ai percorsi di studio e alle professioni tecnico-scientifiche, giunge quest’anno alla sua quinta edizione.

Un percorso iniziato nel 2017 con eventi diffusi in tutto il territorio metropolitano e che lo scorso anno, in seguito all’emergenza sanitaria è diventato digitale. Una necessità di cui la manifestazione ha fatto virtù, riuscendo, anche grazie alle partnership attivate, ad andare oltre i confini cittadini e rendendo disponibile i suoi contenuti a chiunque, in qualunque luogo.

L’edizione di quest’anno, dal titolo “Naturalmente STEM. Per un futuro sostenibile e digitale”, pone l’accento su due tematiche centrali per la so-cietà: da un lato la rivoluzione digitale che sta investendo tutti i settori produttivi e tutti gli ambiti della nostra vita e dall’altro l’ambiente che sia-mo chiamati a proteggere per garantire il benessere nostro e delle generazioni future.

In questo contesto si inserisce la collaborazione con l’Università Milano-Bicocca con ‘Il Bosco delle STEM’ – un laboratorio per la formazione di nuovi scienziati e scienziate – per ogni classe che parteciperà a un evento della manifestazione sarà piantato un albero che favorirà lo sviluppo dell’area verde del Bosco.

«Abbiamo iniziato questo percorso cinque anni fa e siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti, nonostante i forti cambiamenti che la nostra società ha vissuto nell’ultimo anno».

«Grazie alle sinergie con il nostro ecosistema di partner, siamo riusciti a coinvolgere moltissime scuole di Milano e Città Metropolitana e nel resto d’Italia. I 155 eventi della Maratona e tutti gli appuntamenti del Mese delle STEM sono la testimonianza di come le nuove tecnologie digitali siano considerate fattori positivi e abilitanti per una società inclusiva e senza stereotipi».

«La sfida più importante di questo tempo è la sostenibilità: per raggiungere l’obiettivo di una società che si prende davvero cura dell’ambiente che la circonda abbiamo bisogno di giovani generazioni di scienziati e scienziate e del contributo fondamentale dell’innovazione» ha affermato Roberta Cocco, Assessora alla Trasformazione digitale e ai Servici civici del Comune di Milano.

Momento centrale della Maratona delle STEM è la Celebration Conference, in diretta online sul sito di STEMintheCity il 22 aprile alle 11.00, con la partecipazione di testimonial d’eccezione che inspireranno studentesse e studenti con le loro storie di coraggio e determinazione che gli hanno permesso di raggiungere obiettivi ambiziosi in settori diversi.