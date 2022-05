TeamSystem ha presentato TeamSystem Next, un modello di organizzazione del lavoro più flessibile e un ulteriore incremento del work life balance.

Ideato durante il periodo pandemico – che ha ridefinito in modo permanente le priorità e le dinamiche di lavoro delle aziende e dei propri dipendenti – TeamSystem Next è composto da un pacchetto articolato di iniziative rivolte ai dipendenti.

Questo per creare un ambiente di lavoro capace di affrontare al meglio le prossime sfide di mercato, facendo leva su un maggior coinvolgimento delle persone nella gestione della propria agenda professionale e personale.

Tra le iniziative chiave del nuovo modello organizzativo c’è un piano strutturato sullo smart working flessibile, che permette a ogni dipendente di ricorrere in modo autonomo a questa modalità di lavoro fino all’80% del proprio orario lavorativo.

Secondo il principio per cui i modelli di organizzazione rigida non sono più in grado di rispondere alle esigenze di ogni singola persona in tema di equilibrio tra vita lavorativa e privata.

Inoltre, TeamSystem ha scelto di essere fra le prime aziende italiane a puntare sul modello della “settimana lavorativa corta”, o “Light Friday”, già ampiamente sperimentata in diversi Paesi esteri.

Federico Leproux, CEO di TeamSystem

Il tema della modularità è quindi uno dei capisaldi del progetto TeamSystem Next: i dipendenti possono decidere autonomamente se aderire o meno al “Light Friday” e possono organizzarsi scegliendo le combinazioni di lavoro più in linea con le dinamiche della propria vita, per continuare a esprimere appieno tutto il proprio potenziale.

“Crediamo che l’innovazione che ogni giorno ci impegniamo a portare sul mercato sia strettamente correlata al modo in cui sappiamo innovare e far evolvere anche l’ambiente in cui le persone lavorano e collaborano tra loro”, ha dichiarato Federico Leproux, Ceo di TeamSystem.

“Questa nuova filosofia di organizzazione del lavoro si basa innanzitutto sulla grande fiducia che riponiamo nelle nostre persone e sul profondo rispetto che nutriamo nei confronti del giusto bilanciamento tra vita professionale e lavorativa“.

“Guardiamo al benessere delle persone come elemento imprescindibile per il successo di un’azienda e siamo convinti che TeamSystem Next rappresenti una base solida su cui costruire la crescita professionale dei nostri dipendenti e lo sviluppo futuro del Gruppo”.

“TeamSystem Next è il nostro modo di rispondere ad una nuova cultura del lavoro, le cui logiche nel post pandemia sono radicalmente cambiate e continueranno ad evolversi anche nel corso degli anni a venire”, ha commentato Donatella Isaia, Group Chief People & Culture Officer di TeamSystem.

“Siamo convinti che l’efficacia di TeamSystem Next risieda in un approccio strutturato che metta il dipendente al centro e che lavori alla integrazione tra elementi organizzativi, culturali, e fisici, incluso il ripensamento degli spazi negli uffici, che diventano luoghi di socialità e di confronto in cui scambiare opinioni ed esperienze tra colleghi”.

“Siamo consapevoli che il successo della nostra azienda sia strettamente connesso alla nostra capacità di immaginare il futuro e nuovi scenari anticipando e cavalcando in modo proattivo il cambiamento”.