Alessandro Annese è il nuovo HR and Organization Director di Capgemini Business Unit Italy

Capgemini ha annunciato la nomina di Alessandro Annese quale nuovo HR and Organization Director della Business Unit Italy. Annese vanta esperienze in importanti multinazionali dove ha maturato una significativa competenza in progetti di trasformazione e Change Management in contesti ad alta complessità. In Capgemini, nell’ambito della gestione della divisione risorse umane, avrà la responsabilità di implementare le strategie necessarie per sviluppare le professionalità interne all’organizzazione in linea con gli obiettivi di business e attrarre nuovi talenti.

Esperto di leadership, Change Management e Talent Management, Alessandro Annese ha iniziato la propria carriera nel 1996, prima come consulente d’organizzazione per le PMI e quindi approdando alla funzione risorse umane. Nel 2002 è entrato in Carlsberg Italia, come HR manager per la Business Unit “T&C” (Commerciale e distribuzione per il Gruppo). Successivamente, nel 2007, è approdato in Cisco Systems come Country HR Manager, per poi assumere responsabilità sempre crescenti e divenendo HR Partner per la Regione Mediterranea.

Alessandro Annese, HR and Organization Director di Capgemini Business Unit Italy

Nel 2011 fa il suo ingresso in Indesit Company, ricoprendo l’incarico di HR Executive Director per tutta l’organizzazione commerciale, distribuzione ed after sales, operante nei 28 paesi in cui il Gruppo è presente. Infine, prima di entrare in Capgemini, Alessandro ha ricoperto dal 2014 il ruolo di HR Director con responsabilità sull’Italia e sui paesi della regione South Europe per British American Tobacco.

«Capgemini è una società leader nel settore dell’innovazione digitale, in grado di attirare i migliori talenti, grazie a un ambiente di lavoro dinamico, multiculturale e inclusivo. Il talento delle sue persone rappresenta uno degli asset basilari che le consentono di rispondere alla sempre maggiore complessità della trasformazione del mercato» ha affermato Alessandro Annese, HR and Organization Director di Capgemini Business Unit Italy.

«Il mio obiettivo è proprio quello di supportare l’organizzazione ad abilitare la sua strategia di business facendo leva sulle abilità delle persone che la compongono, attraverso un programma di attività volto a svilupparne le competenze necessarie per realizzare gli obiettivi aziendali, in un orizzonte temporale definito e secondo i principi dell’High Performing Organization».