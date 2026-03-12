C'è una frase che si ripete ossessivamente nei pitch delle startup AI: "rimuovere l'umano dal loop". Meno attrito, più velocità, meno errori umani. È una promessa seducente — e, come Amazon ha appena scoperto a proprie spese, non ancora mantenibile. Sì perché togliere gli errori umani, quando si tratta di AI, significa introdurre errori non umani e potenziali disastri.

Secondo quanto riportato dal Financial Times e ripreso da Ars Technica, Amazon ha introdotto una nuova policy interna: ogni modifica al codice assistita da strumenti AI deve ricevere l'approvazione esplicita di un ingegnere senior prima di andare in produzione. Gli ingegneri junior e mid-level non possono più mandare in produzione codice AI-generated o AI-assisted autonomamente.

Cosa è successo: due blackout, un pattern preoccupante

La decisione arriva dopo almeno due incidenti distinti che hanno coinvolto strumenti di AI coding usati internamente da Amazon.

Il più grave risale a metà dicembre: AWS ha subito un'interruzione di 13 ore al suo calcolatore dei costi — un servizio usato da milioni di clienti enterprise per pianificare la spesa cloud. La causa era stata una scelta del tool di AI coding Kiro (sviluppato internamente da Amazon) che, autonomamente, aveva optato per "cancellare e ricreare l'ambiente" invece di applicare una modifica incrementale. Un approccio che in un contesto di sviluppo locale avrebbe senso; in produzione, con dati reali e dipendenze attive, ha causato il blackout.

Amazon aveva definito quell'incidente "estremamente limitato" e circoscritto a un singolo servizio in parti della Cina continentale. Ma un secondo incidente, pochi mesi dopo, ha confermato che il problema non era episodico. Il CFO Andy Jassy ha convocato una riunione straordinaria con i leader tecnologici del retail — un meeting normalmente opzionale a cui è stato chiesto a tutti di partecipare.

Il controllo umano è ancora necessario, checché se ne dica in giro

La vicenda Amazon è istruttiva perché riguarda una delle aziende tecnologiche più avanzate al mondo nell'adozione dell'AI, con risorse praticamente illimitate per testare e affinare i propri strumenti. Eppure anche Amazon ha incontrato il limite fondamentale dei sistemi AI attuali: non capiscono il contesto operativo.

In genere si dice che "basta configurare bene il sistema" per mettersi al riparo da incidenti di questo tipo. Eppure sui sistemi Amazon lavorano alcuni tra i migliori esperti al mondo. Possibile che abbiano commesso errori da dilettanti nella configurazione dei sistemi AI?

Un tool di AI coding sa come scrivere codice che compila, che supera i test, che risponde alle specifiche tecniche. Non sa — perché non può sapere — che "cancellare e ricreare l'ambiente" in quel preciso momento, su quel preciso servizio, in quel preciso stato del sistema, avrebbe interrotto il servizio per 13 ore. Perché non è "consapevole" dell'ambiente in cui sta operando. Quella conoscenza è distribuita nella testa degli ingegneri che hanno costruito e mantenuto il sistema per anni. Non è ancora codificabile in un prompt; e probabilmente non lo sarà finché usiamo i Transformer.

Questo non significa che l'AI nel coding sia inutile — significa che il suo ruolo ottimale è di assistente supervisionato, non di agente autonomo in produzione. La nuova policy di Amazon formalizza esattamente questo: l'AI può proporre, suggerire, generare. Un essere umano esperto deve approvare.

È un passo indietro rispetto alla narrativa dominante del "fully autonomous AI deployment"? Dipende da come si misura il progresso. Dal punto di vista della affidabilità del sistema, è un passo avanti.

Il contesto: licenziamenti e AI, una combinazione rischiosa

C'è un altro strato in questa storia che vale la pena nominare. Amazon ha effettuato licenziamenti multipli negli ultimi anni, eliminando 16.000 ruoli corporate solo a gennaio 2026. Diversi ingegneri interni avevano già segnalato al Financial Times un aumento significativo dei "Sev2" — incidenti gravi che richiedono risposta rapida — come conseguenza dei tagli al personale.

Il pattern è preoccupante: si riducono gli ingegneri umani, si aumenta l'uso degli strumenti AI per compensare, e poi ci si stupisce quando l'AI manca di giudizio contestuale in situazioni critiche. Amazon ha almeno avuto l'onestà intellettuale di riconoscere il problema e di reintrodurre un livello di supervisione umana invece di continuare a difendere una narrativa di automazione totale.

La lezione per tutte le aziende che stanno accelerando sull'AI-assisted development è chiara: gli strumenti AI aumentano la produttività degli sviluppatori, ma non sostituiscono il giudizio sistemico che viene dall'esperienza. Il controllo umano non è un costo da eliminare — è una garanzia di affidabilità che nessun modello, per quanto sofisticato, è ancora in grado di replicare.