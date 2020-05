Amazon Business Exchange 2020 torna in formato digitale

Amazon Business ha annunciato che l’edizione per il 2020 di Amazon Business Exchange (ABX), la conferenza dedicata ai professionisti europei del procurement, si terrà il 6 e 7 ottobre, con un nuovo format digitale.

La prima edizione si è tenuta a Londra nel 2019 e ha radunato un panel ampio e trasversale di speaker provenienti da più settori, da ABB a Siemens, con talk su argomenti che vanno dalla produzione, costruzione, al design e all’innovazione, passando per i servizi e le tematiche di consulenza e finanza.

ABX 2020 si concentrerà su focus più specifici e d’interesse per le diverse industry coinvolte da Amazon Business, mostrando nel contempo come evolversi, abilitare una forza lavoro agile e razionalizzare i processi di approvvigionamento.

L’evento virtuale, gratuito, promette di essere per la community europea del procurement l’occasione per connettersi e collaborare. L’evento sarà trasmesso in inglese, con sottotitoli disponibili in diretta in tedesco, francese, italiano e spagnolo.

Chi desidera ricevere informazioni sulle modalità di registrazione all’evento, può visitare il sito di ABX 2020 e compilare il form. L’agenda e i relatori di ABX 2020 saranno disponibili nelle prossime settimane.

Parlando di Amazon Business, vale la pena ricordare che il gruppo aprirà presto un nuovo spazio dedicato al B2B per i prodotti correlati al Coronavirus, tra cui maschere e disinfettanti, anche per dare un taglio definitivo alla speculazione in atto in molte parti del mondo.

Chiamato Covid-19 Supplies Store, il nuovo negozio sarà destinato agli acquisti all’ingrosso da parte di governi e aziende sanitarie come case di cura, ospedali, organizzazioni non profit e altro ancora.

Amazon Business è stata fondata nel 2017 e si rivolge prettamente ai soggetti che vogliono acquistare prodotti da categorie aggregate di fornitori.