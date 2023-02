Bloomberg ha rivelato che Amazon ha iniziato a contattare i distributori europei di molti prodotti per avvertirli che smetterà di acquistare da loro, per rivolgersi invece direttamente ai produttori globali, con l’obbiettivo di ridurre i costi eliminando le percentuali destinate agli intermediari.

Questa decisione fa seguito a una misura analoga già adottata negli Stati Uniti nel 2019.

Il cambiamento è una conseguenza del rallentamento nella crescita delle vendite al dettaglio; Amazon ha infatti registrato una perdita operativa di 7,75 miliardi di dollari per le operazioni internazionali nel 2022, il triplo rispetto all’anno precedente.

La società ha quindi l’obbiettivo di minimizzare le perdite, più elevate nel ramo internazionale che comprende Italia, Germania, Regno Unito e gli altri mercati dell’Unione Europea.

Cambiamenti immediati

Una mail interna di cui Bloomberg è venuta in possesso segnala che i cambiamenti nella catena di approvvigionamento sarebbero partiti già a gennaio. Il messaggio suggerisce ai distributori di vendere i prodotti sfruttando il marketplace di Amazon, trasformandosi quindi da fornitori a clienti.

Amazon riceve infatti una commissione su ogni vendita effettuata tramite il suo store e addebita anche costi aggiuntivi per la logistica e la pubblicità.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, la mail recita: “Come parte di una nuova politica di approvvigionamento implementata a livello europeo, Amazon ha deciso di approvvigionarsi direttamente dai proprietari dei marchi. Hai ancora l’opportunità di vendere questi prodotti ai clienti direttamente sul nostro negozio attraverso Amazon Marketplace, come venditore di terze parti”.

il portavoce di Amazon Harry Staight ha dichiarato a Bloomberg: “Come è comune per tutte le aziende, rivediamo regolarmente il nostro approccio all’approvvigionamento dei prodotti cercando di controllare i costi e mantenere bassi i prezzi per i clienti: Con questo scopo abbiamo deciso di concentrarci sull’approvvigionamento di determinati prodotti per i nostri negozi europei direttamente dai produttori”.