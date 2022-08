Per guidare ed attuare le iniziative aziendali, la maggior parte delle organizzazioni deve procurarsi dati e software di terze parti in modo rapido ed efficiente. Per questo, Amazon Web Services ha creato il AWS Marketplace, un catalogo digitale curato che semplifica la ricerca, il test, l’acquisto e la distribuzione di software di terze parti.

Amazon Web Services ha commissionato il “Total Economic Impact (TEI) di AWS Marketplace” a Forrester Consulting, una delle maggiori società di consulenza al mondo, con lo scopo di valutare il potenziale impatto economico di AWS Marketplace.

Lo studio fornisce dati che dimostrano come sia possibile ottenere risparmi sui costi e i vantaggi aziendali quando le aziende decidono di passare all’acquisto di software su AWS Marketplace. Lo scopo di questo studio è di fornire un quadro di riferimento per valutare il potenziale impatto economico di AWS Marketplace sulle loro organizzazioni“.

Come metodologia, Forrester Consulting ha condotto interviste con 10 rappresentanti che hanno utilizzato AWS Marketplace e ha riunito i loro risultati come si trattasse in una unica azienda. Si è ipotizzato questa azienda ipotetica abbia acquistato software da AWS Marketplace in 18 transazioni nell’arco di 3 anni, per un valore totale di 13,5 milioni di dollari.

I vantaggi prinicipali per questa ipotetica azienda sono stati i seguenti: maggiore flessibilità delle licenze. L’utilizzo di AWS Marketplace porta a un aumento della flessibilità, con una conseguente riduzione del 10% dei costi di licenza.

Semplificazione delle pratiche di approvvigionamento. Il tempo dedicato alla ricerca e alla selezione dei fornitori è stato ridotto del 66%, quello dedicato alle attività di fatturazione del 50% e l’uso di modelli di contratto standard hanno portato a un risparmio di 2 milioni di dollari in termini di efficienza.

Recupero del 25% della spesa a rischio. Le aziende che hanno impegni di spesa minimi con AWS e acquistano software tramite AWS Marketplace possono rispettare gli impegni di spesa e recuperare il 25% della spesa a rischio.

Miglioramento dell’onboarding dei fornitori. Le aziende hanno ridotto del 75% l’impegno necessario per l’onboarding di un nuovo fornitore, con un risparmio di tempo pari a 62.000 dollari. Utilizzando AWS Marketplace, questi vantaggi si adattano al numero e alle dimensioni delle transazioni di approvvigionamento.

“I colloqui con i decision maker e l’analisi finanziaria hanno rivelato che questa azienda immaginaria ha ottenuto benefici per 4,38 milioni di dollari in tre anni a fronte di una spesa di 673.085 dollari, con un valore attuale netto (VAN) di 3,70 milioni di dollari e un ritorno sull’investimento (ROI) del 550%”. Il ritorno dell’investimento per l’azienda presa in considerazione nella ricerca è stato inferiore a sei mesi.

Per guidare ed attuare le iniziative aziendali, la maggior parte delle organizzazioni deve procurarsi dati e software di terze parti. L’esigenza degli utenti aziendali di semplificare il processo di approvvigionamento e quella di avere una governance che riduca i rischi sono spesso in contrasto. Senza un accesso rapido al software e ai dati giusti, il ritmo dell’innovazione rallenta. Ma senza una governance adeguata, i rischi aumentano.

Questo studio di Forrester Consulting analizza i rischi, i protocolli di governance e la maturità dei processi di approvvigionamento di software e dati cloud nel 2022. Come metodologia, Forrester ha intervistato 725 leader mondiali della tecnologia cloud e specialisti dell’approvvigionamento dei dati.

I dati e il software cloud sono fondamentali, ma la governance è spesso trascurata. Solo un terzo degli intervistati ha un flusso di lavoro completamente definito e governato per l’acquisto di software e dati cloud.

La gestione del rischio è un aspetto spesso ignorato del ciclo di vita del procurement. Oltre il 60% degli intervistati ha dichiarato che la gestione del rischio non è una priorità assoluta.

Non tutta l’acquisizione di software e dati passa attraverso l’approvvigionamento. Infatti, quasi il 60% dei dati e il 45% degli acquisti di software cloud avvengono al di fuori dei processi di approvvigionamento stabiliti.

Le organizzazioni che cercano agilità investono in nuovi canali di approvvigionamento. Quasi l’80% degli intervistati ha dichiarato di considerare i mercati cloud come un modo per governare meglio i processi di approvvigionamento di software e dati e ridurre il profilo di rischio dell’azienda.

L’utilizzo di un mercato online per l’acquisto di dati e software cloud comporta una più facile implementazione della governance e del controllo, una maggiore varietà di dati e software cloud insieme a una maggiore affidabilità dei dati.