Amazon Web Services nuovo Corporate Member di Fintech District

Fintech District annuncia l’ingresso in community – come Corporate Member – di Amazon Web Services (AWS), il leader e pioniere del cloud computing, che ha scelto di aderire per contribuire alla trasformazione digitale del settore finanziario italiano.

Sfruttando la potenza del cloud AWS, le realtà fintech hanno l’opportunità di arricchire i propri processi e rispondere prontamente alle richieste dei clienti sfruttando tecnologie avanzate, come blockchain, intelligenza artificiale e machine learning, per sviluppare nuovi modelli di business, rispettando i più rigorosi requisiti di sicurezza e conformità del settore finanziario.

Con l’apertura di data center in Italia con il lancio della Regione AWS Europa a Milano, AWS aveva già dimostrato un importante impegno nei confronti del nostro Paese e verso tutte le realtà verticali che necessitano di un’infrastruttura cloud che soddisfi i più elevati standard di sicurezza, conformità e protezione dei dati, aspetti particolarmente importanti per i membri del Fintech District.

Con l’ingresso di AWS nella community, Fintech District conferma e rafforza la sua capacità di networking e consolida il suo ruolo di riferimento e porta d’accesso al mercato fintech italiano.«Siamo lieti di essere parte di Fintech District, per contribuire in modo significativo all’innovazione del settore finanziario e ad una sempre maggiore focalizzazione sul cliente finale» afferma Carlo Giorgi, Country Manager Italia di Amazon Web Services.

«Il mondo si sta muovendo rapidamente verso un nuovo modo di approcciare il settore bancario e assicurativo, a cui viene richiesto di adattarsi, innovare e rispondere velocemente alle esigenze sempre più evolute e mutevoli dei clienti finali; questo il focus di nuove opportunità di crescita per le aziende. Non vediamo l’ora di condividere le nostre competenze ed esperienze nel settore con i membri del Fintech District, per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi».

La partnership e l’offerta di Amazon Web Services saranno presentate oggi, a partire dalle ore 10, nel corso dell’evento digitale “AWS e Fintech: accelerare l’innovazione del settore finanziario Italiano”.