AMD ha annunciato due nuove aggiunte alla serie di schede grafiche Radeon PRO W7000: la PRO W7600 e la PRO W7500. I due nuovi prodotti sono pensati per carichi di lavoro in diversi settori come quello dell’intrattenimento e i media, dell’architettura, del design e il manifatturiero.

Credits: AMD

Le nuove schede grafiche si basano sull’architettura RDNA 3 di AMD, con acceleratori per l’IA (64 la W7600, 56 la W7500) e il raytracing, tecnologia Infinity Cache di seconda generazione per il miglioramento dell’ampiezza di banda e tecnologia raytracing di seconda generazione. L’architettura offre inoltre ottimizzazioni per i flussi di lavoro AEC, D&M e M&E per la modellazione 3D, l’animazione, il rendering e l’editing video.

Sia la PRO W7600 che la PRO 27500 vantano memoria GDDR6 da 8GB per supportare le attività ad alta intensità di dati e permettere l’esecuzione di raytracing mantenendo un elevato livello di dettaglio e realismo. Mentre la prima conta 32 compute units, la seconda arriva a 28.

Gli output video Radiance Display Engine with DisplayPort 2.1 supportano i display di nuova generazione, colore HDR a 12 bit e oltre 68 miliardi di colori anche con configurazione multi monitor. Le due schede sono certificate da diversi vendor per il supporto di applicazioni professionali.

Radeon Pro W7600. Credits: AMD

Le schede grafiche offrono performance elevate, efficienza e stabilità ridefinendo gli standard dei prodotti di fascia media.

“Il nostro obiettivo è offrire più scelta agli utenti professionali, e queste schede grafiche fanno esattamente questo – costruite per il segmento più esteso del mercato che si occupa dei carichi di lavoro più tradizionali” ha commentato Scott Herkelman, vice presidente senior e general manager della Graphics Business Unit di AMD.

Le nuove Radeon PRO W7000 e PRO W7500 sono già disponibili sul mercato a un prezzo di 599 dollari (547 euro) e 429 dollari (392 euro) rispettivamente. I prodotti saranno disponibili anche nelle workstation OEM e nei sistemi SI alla fine dell’anno.