In occasione del VMware Explore 2023, AMD ha rinnovato il suo impegno nella partnership con la compagnia di software e sottolineato la sua leadership in ambito enterprise grazie alla continua diffusione delle CPU EPYC e delle DPU Pensando per ambienti virtualizzati e distribuiti.

Pixabay

Secondo i dati dell’azienda, un sistema equipaggiato con CPU EPYC 9654 di quarta generazione e DPU Pensando triplica le performance Redis e aumenta il throughput della rete di 1,75 volte se comparato con un sistema con CPU EPYC e controller NIC standard.

Il confronto AMD lo fa anche con Intel: l’uso di CPU EPYC 9654 di quarta generazione può ridurre l’uso dei server del 35% in un ambiente con 2000 macchine virtuali rispetto a un ambiente con processori Intel Xeon 8490H.

“AMD sta aiutando i clienti enterprise a sfruttare tutti i benefici dei loro data center virtualizzati con l’ultima generazione di CPU EPYC e DPU Pensando” ha affermato Forrest Norrod, vice presidente esecutivo e general manager di Data Center Solutions Business Group in AMD. “Il consolidamento e la modernizzazione consente ai business di aumentare l’utilizzo e l’efficienza dei server e al contempo garantire performance elevate per carichi di lavoro critici. La continua collaborazione con VMware permette ai clienti di diventare più efficienti e agili nel raggiungere i loro obiettivi di trasformazione digitale”.

Pixabay

Le CPU EPYC e le DPU Pensando, spiega AMD, sono al centro del processo di consolidamento dei data center aziendali affinché le imprese possano affrontare carichi di lavoro sempre più intensivi senza rinunciare alle performance.

Nel caso di VMware, le applicazioni degli ambienti virtualizzati continuano a crescere in grandezza e complessità. Le DPU Pensando si rivelano un aiuto fondamentale per scaricare parte del carico di lavoro dalle CPU e garantire flessibilità all’IT.

“Il supporto delle CPU EPYC e delle DPU Pensando a VMware vSphere offre ai nostri clienti una piattaforma enterprise completa che offre performance infrastrutturali migliorate, sicurezza e facilità di gestione” ha affermato Kris Prasad, vice presidente senior e general manager di Cloud Infrastructure Business Group di VMware.

La collaborazione tra le due compagnie è essenziale per supportare i leader IT nella gestione delle piattaforme e delle applicazioni enterprise per il raggiungimento degli obiettivi di business.