AMD ha annunciato l’ampliamento del supporto per il suo ecosistema di partner 5G, che includono applicazioni core e reti di accesso radio, con nuove funzioni di test e prodotti 5G.

Il numero di partner di telecomunicazioni wireless è più che raddoppiato grazie all’integrazione di AMD e Xilinx, e alla creazione del laboratorio di test Telco Solutions in collaborazione con VIAVI.

Laboratorio di test per le soluzioni telco

Per favorire l’incremento dei partner, AMD ha creato un laboratorio di test Telco Solutions in collaborazione con VIAVI, che consentirà la simulazione e la generazione di traffico su core, CU/DU, edge e RAN utilizzando le tecnologie AMD attuali e future per consentire test funzionali e prestazionali completi.

Il laboratorio di test è stato progettato per convalidare e scalare le risorse di elaborazione per soddisfare le crescenti esigenze di RAN e edge-to-core, supportando la convalida di soluzioni end-to-end tra cui hardware e software per sfruttare le prestazioni e l’efficienza energetica dei più recenti processori AMD, SoC adattivi, SmartNIC, FPGA e DPU.

Il laboratorio di test Telco Solutions sarà aperto ai primi partner dell’ecosistema 5G a partire dal secondo trimestre del 2023.

Nuovi dispositivi Zynq

La tecnologia radio AMD Zynq UltraScale+ RFSoC e MPSoC ha permesso nuovi progetti di unità radio remote integrate e nuove opportunità di business per AMD e i suoi partner.

AMD sta ora espandendo il suo portafoglio con i dispositivi Zynq UltraScale+ RFSoC ZU63DR e Zynq UltraScale+ RFSoC ZU64DR. Questi nuovi RFSoC consentiranno l’espansione di 4G e 5G nei mercati in cui sono richieste soluzioni a basso costo, alimentazione ed efficienza dello spettro per migliorare la connettività.

Salil Raje, Svp e GM, Adaptive and Embedded Computing Group di AMD, ha commentato: “Con la nostra attenzione verso l’aumento delle implementazioni 5G in tutto il mondo, le nuove RFSoC AMD Zynq UltraScale+ sono particolarmente convenienti ed efficienti dal punto di vista energetico, rendendole ideali per i mercati globali emergenti, comprese le implementazioni rurali e outdoor”.

Collaborazione con Nokia

AMD e Nokia collaboreranno per fornire soluzioni Nokia Cloud RAN basate sui processori AMD EPYC di quarta generazione, aiutando i fornitori di servizi di comunicazione a raggiungere obiettivi di efficienza energetica più rigorosi.

La collaborazione è motivata dalla crescente importanza di ridurre le emissioni di anidride carbonica al centro e alla periferia della rete, affrontando le sfide degli operatori che devono fronteggiare i crescenti costi energetici. La partnership allarga ulteriormente l’ecosistema di telecomunicazioni AMD.