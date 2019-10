Amilon Whitelabel, l’e-commerce di gift card diventa internazionale

Aziende come Ikea e Alitalia hanno già sperimentato i vantaggi del canale di vendita diretto di gift card digitali offerto da Amilon Whitelabel

Amilon, che distribuisce in Europa gift card digitali alle aziende per programmi di incentivazione, promotion e welfare aziendale, migliora con nuove funzionalità Gift Card E-commerce: uno dei prodotti chiave della Merchant Suite di Amilon.

Gift Card E-commerce è la soluzione per la vendita delle gift card digitali che si integra direttamente all’interno del sito web del brand che si perfeziona per servire i mercati internazionali, diventando multi-lingua e multi-valuta.

Lo scopo è quello di garantire fluidità, personalizzazione di utilizzo e navigazione del sito, abilitando gli utenti anche ad acquistare o regalare card da spendere in Paesi con una moneta diversa da quella del Paese di acquisto.

Come già sperimentato da IKEA e Alitalia, è un efficace strumento di marketing e lead generation, che sempre più brand stanno integrando alla propria offerta.

Inoltre, essendo “whitelabel”, l’e-commerce è altamente personalizzabile e consente al cliente di scegliere layout, testi e tone of voice, in modo da creare una customer experience fluida e coerente con la brand identity della propria azienda.

«Il nostro punto di forza è rappresentato dai nostri partner – oltre 180 brand e retailer presenti in 30 Paesi del mondo» ha detto Andrea Verri, CEO e co-founder di Amilon.

Continuando: «Partiamo sempre dalle loro esigenze per studiare nuove soluzioni in grado di aumentare il drive to store, la brand awareness e i volumi di vendita delle loro gift card digitali, di cui siamo distributori e in molti casi anche processor, digitalizzando le loro gift card».

Di fatto, Gift Card E-commerce è un prodotto che spicca nella Merchant Suite di Amilon in quanto fornisce ai brand un ulteriore canale di vendita diretto delle proprie gift card digitali, permettendo di realizzare anche campagne promozionali e strategiche azioni di fidelizzazione ed engagement.

«Per tutti questi motivi Gift Card E-commerce rappresenta a 360° lo spirito di Amilon, che mette sempre al primo posto innovazione tecnologica e personalizzazione» chiude Verri.