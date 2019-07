Anche il tablet si fa rugged con Zebra L10

Zebra Technologies Corporation ha presentato L10 Android, il nuovo tablet rugged pensato per la forza lavoro in mobilità. Il nuovo dispositivo arricchisce il portafoglio di soluzioni Zebra che già comprende tablet al servizio di aziende ed enti governativi. L’integrazione di Android in versione Oreo nella famiglia L10 (che prima non montava l’OS) apre ad una […]

Zebra Technologies Corporation ha presentato L10 Android, il nuovo tablet rugged pensato per la forza lavoro in mobilità. Il nuovo dispositivo arricchisce il portafoglio di soluzioni Zebra che già comprende tablet al servizio di aziende ed enti governativi. L’integrazione di Android in versione Oreo nella famiglia L10 (che prima non montava l’OS) apre ad una serie di opportunità di utilizzo ulteriori per gli utenti, più di quanto fosse possibile prima. Pensiamo a Mobility DNA, piattaforma di gestione e servizi di sviluppo che rafforzano la sicurezza e favoriscono la migrazione dai dispositivi legacy. Ogni device include il supporto integrato per almeno le prossime due generazioni di Android e LifeGuardTM di Zebra, che estende la durata del servizio da tre a cinque anni. Questo va oltre il supporto previsto per i sistemi operativi dei terminali consumer e permette di fornire aggiornamenti periodici di sicurezza per un più ampio ciclo di vita e un migliore ritorno sull’investimento. L10 è portatile e leggero, con uno schermo da 10,1 pollici e la capacità di resistere a cadute sul compensato da un metro e ottanta di altezza. Il suo grado di protezione IP65 assicura che sia impermeabile e antipolvere. Il nuovo tablet è il frutto di oltre 20 anni di esperienza e conoscenze di Zebra a seguito dell’acquisizione di Xplore Technologies, un’innovativa azienda leader nel settore dei tablet semi-rugged, rugged e ultra-rugged e di laptop 2-in-1. Dispone inoltre di una CPU avanzata che offre prestazioni applicative rapide e connessioni Wi-Fi, Bluetooth, cellulari, GPS e NFC incorporate, nonché, nel modello XPAD, uno scanner opzionale per codici a barre. La famiglia di tablet L10 comprende i modelli XPAD, XBOOK 2-in-1 e XSLATE.