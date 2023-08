Andrea Lucherini è il nuovo Amministratore Delegato del Gruppo PRISMI, holding quotata sul segmento EGM di Borsa Italiana. Lucherini prende il posto di Carlo Alberto Bragazzi.

Classe 1969, Lucherini ha un passato da fiscalista e tributarista nell’attività di famiglia, ma è poi passato a ricoprire ruoli manageriali in importanti aziende italiane ed internazionali quali Ely spa, Industria Creativa, Voricher e Lis spa.

Per PRISMI la nuova nomina rappresenta una grande occasione di cambiamento: Lucherini infatti porta con sé l’obiettivo di consolidare e rafforzare la holding rilanciandola sul mercato per renderla sempre di più un player di innovazione per l’intero paese, una realtà forte che affianca le aziende di tutte le dimensioni nel loro processo di trasformazione digitale.

Andrea Lucherini

“Sono molto felice e onorato della nomina ricevuta – commenta Andrea Lucherini, nuovo Amministratore Delegato del Gruppo PRISMI – La mia intenzione è quella di contribuire alla crescita delle aziende che fanno parte della holding partendo dalle persone, da tutti i dipendenti e collaboratori che ogni giorno portano avanti il lavoro e che nonostante le difficoltà che stiamo attraversando rimangono a bordo con noi. Mettere la persona al centro per rilanciare il business: sembra una frase fatta, ma voglio fortemente che diventi realtà”.

Il gruppo PRISMI è una holding che controlla Prismi S.p.A e H2H Creative Production. La prima è una realtà specializzata nella comunicazione e nella visibilità, mentre la seconda si specializza in consulenze innovative incentrate sul marketing e la comunicazione digitale