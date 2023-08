Var Group e Talen Garden hanno ufficialmente aperto le iscrizione per il nuovo hackathon “Time to Build, Be Brave and Move a Step Beyond”. La maratona di sviluppo chiederà ai partecipanti di realizzare soluzioni in ambito blockchain, Web 3, AI, Mixed Reality, NFT e Metaverso.

Pexels

Rivolta ai giovani talenti, la maratona prevede 32 ore di tempo per realizzare un progetto ad alta priorità strategica per le aziende partner dell’evento. I ragazzi saranno divisi in gruppi, ognuno dei quali verrà assegnato a un’azienda che condividerà i propri requisiti e il business case.

A giudicare i progetti ci sarà un team composto da esperti di Var Group, Talent Garden e delle aziende partner dell’evento.

L’hackathon si terrà il 25,26 e 27 ottobre nell’ambito del convegno di Var Group”Shape The Present. Build The Future” a Rimini. Il gruppo vincitore potrà presentare il proprio progetto l’ultimo giorno dell’evento a una platea di manager e imprenditori dell’industria tecnologica italiana e internazionale, oltre a ricevere un premio in denaro.

Pexels

“Siamo molto orgogliosi di rinnovare il nostro impegno verso le nuove generazioni e la loro formazione. Digitalizzazione e progresso devono andare di pari passo e, come Var Group, vogliamo continuare a investire affinché i nostri ragazzi abbiano modo di mettersi alla prova in contesti sempre più vicini al mondo del lavoro approcciandosi con aziende e tecnologie che rappresentano lo stato dell’arte” ha affermato Francesca Moriani, CEO Var Group.

“La nuova edizione dell’Hackathon Var Group, realizzata in collaborazione con Talent Garden, pone proprio l’accento su quelle che sono le necessità del mercato in un momento di forte trasformazione: competenze, sinergia, contaminazione, innovazione. Siamo sicuri che i ragazzi, supportati dal team Var Group e Talent Garden, riusciranno a mettere a terra soluzioni innovative che permetteranno loro di muovere il primo passo nel mondo del lavoro”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre ed è possibile candidarsi sia come singolo partecipante, per essere assegnato successivamente a un team, sia come gruppo.