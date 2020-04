Appian annuncia l’edizione virtuale di Appian World 2020

Appian ha annunciato le date per l’edizione virtuale dell’Appian World 2020, che si terrà il 12 e il 13 maggio 2020. L’evento virtuale di quest’anno offrirà ad ogni partecipante la possibilità di essere in prima fila alla conferenza mondiale sull’automazione low-code.

L’agenda dell’evento prevede presentazioni dal vivo e on-demand sui temi dell’intelligenza artificiale, dell’automazione robotica dei processi, dello sviluppo low-code, della cloud security, di DevOps, della governance IT e altro ancora.

Ci saranno poi sessioni dedicate all’applicazione gratuita Covid-19 di Appian e ad altre soluzioni che puntano a far capire perché l’automazione low-code è di vitale importanza in tempi di cambiamento.

Tra gli ospiti principali ci saranno Kristie Grinnell, VP, Global CIO and Chief Supply Chain Officer, General Dynamics Information Technology; Michael Woolley, Principal, Retail Systems, The Vanguard Group; Matt Calkins, CEO, Appian; Michael Beckley, Chief Technology Officer and Founder, Appian.

Durante l’evento si potranno ascoltare gli esperti di prodotto Appian, gli analisti del settore e i business leader, si potrà inoltre interagire con i presentatori in sessioni dal vivo di Q&A.

Tra le organizzazioni speaker vi sono: AmeriHealth, Biogen, Conference of State Bank Supervisors (CSBS), ENI, Fannie Mae, Federal Drug Administration, General Dynamics Information Technology, Health Care Service Corporation, Johnson & Johnson, Premera Blue Cross, Syneos Health, The Howard Hughes Corporation, Vanguard e United States Air Force.

Sarà possibile entrare in contatto con la piattaforma di automazione low-code Appian nei laboratori di apprendimento virtuali. Sperimenterete la potenza di Appian realizzando il robotic process o creando una soluzione di elaborazione intelligente di documenti guidata dall’AI.

Si potrà socializzare nella Exhibit Hall e interagire con gli sponsor della manifestazione nella Solutions Showcase, per conoscere come l’ecosistema globale di partner di Appian può contribuire ad accelerare i progetti di business per le aziende.

In soli due giorni sarà possibile avere maggiori informazioni su come sfruttare la potenza dell’automazione full-stack alla velocità del low-code, aggiungendo nuovo valore alle aziende, ai loro clienti e alla carriera dei lavoratori. Per saperne di più, basta registrarsi su questo sito.