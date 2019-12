Arriva l’ultima versione software di TeamViewer

TeamViewer Connect 2020 è l’annuale aggiornamento del software dell’omonima compagnia, la versione per i clienti che attualmente utilizzano release precedenti di TeamViewer (dalla 14). Con la recente novità, gli utenti possono approfittare di tutti i vantaggi di compatibilità nell’utilizzo anche con sottoscrizione di licenze in abbonamento.

Di fatto, la nuova versione elimina il vincolo dell’aggiornamento annuale per la fruizione del modello di licenza illimitata dunque ora TeamViewer permette ai suoi clienti una soluzione compatibile e scalabile.

I clienti con una licenza in abbonamento hanno diritto a importanti aggiornamenti del software senza dover acquistare l’update potendo accedere automaticamente a nuove funzionalità e miglioramenti del software. Questi non dovranno più attendere la fine dell’anno per i nuovi update così che i reparti IT possano focalizzarsi sulle proprie attività.

«Quest’anno abbiamo realizzato un percorso incredibile e vorremmo ringraziare il nostro team, i nostri clienti e i nostri utenti per il loro contributo al successo di TeamViewer e la loro fiducia costante nei confronti delle nostre soluzioni» ha detto Oliver Steil, CEO di TeamViewer.

«Con la nostra piattaforma di connettività e varie soluzioni per l’accesso e il supporto remoto, il monitoraggio e la gestione da remoto e persino l’IoT e la realtà aumentata, siamo nella posizione ideale per affrontare l’era dell’iperconnettività».

C’è da dire che tra le novità dell’azienda, grande attenzione viene posta anche al mondo delle PMI. TeamViewer Remote Management risponde all’esigenza delle piccole e medie imprese di avere un controllo centralizzato e intuitivo grazie alla gestione di un unico portale garantendo così un servizio IT immediato.

Quattro sono le soluzioni chiave di questa console: TeamViewer Monitoring, che consente di ottenere una panoramica completa di tutti gli aspetti critici dei propri sistemi in una singola interfaccia; TeamViewer Asset Management, che permette di visualizzare ed esportare sotto forma di report ogni informazione hardware e software dei diversi device, in pochi semplici clic.

TeamViewer Endpoint Protection, che protegge attivamente e per 24 ore i dispositivi dagli attacchi informatici; TeamViewer Backup, che può essere implementato anche a distanza in modo che i dati e quelli dei clienti siano archiviati su cloud sotto i più stretti standard di sicurezza.

TeamViewer tra le sue soluzioni, propone anche TeamViewer IoT Starter Kit, che può essere implementato autonomamente da aziende di qualsiasi dimensione per integrare nei processi aziendali dispositivi IoT, supportati dalle interfacce di gestione della software house.