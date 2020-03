Arrow Electronics con Nvidia per il Data Center AI-Driven

Arrow Electronics ha siglato un accordo strategico di distribuzione anche in Italia con Nvidia. In base ai termini dell’accordo, già operativo nell’intera regione EMEA, Arrow distribuirà le piattaforme di data center Nvidia DGX, Nvidia virtual GPU (vGPU) e Nvidia Tesla.

L’accordo consente al canale di rivendere, fra gli altri, GPU virtuali con le altre soluzioni infrastrutturali. Questi saranno equipaggiati per soddisfare le esigenze dei clienti finali per i casi di utilizzo come lo sfruttamento del’intelligenza artificiale, l’IoT, la blockchain e altre tecnologie che sono guidate da un ampio volume di dati e che richiedono un’elaborazione delle informazioni ad alta velocità.

Alexis Brabant, VP Sales Arrow Enterprise Computing Solutions

L’accordo con Nvidia apre una serie di nuove opportunità di business per i data center nel canale IT, dalla realizzazione dell’infrastruttura, alle soluzioni per il desktop virtuale, all’elaborazione grafica virtuale, fino ai server, ai computer a elevate prestazioni (HPC) e allo storage.

Di fatto, le soluzioni Nvidia mirano a completare l’offerta dei server di Arrow, fornendo ai solution provider e ai rivenditori un valore aggiunto maggiore e una fonte unica per lo sviluppo dei data center dei propri clienti.

«Grazie a questo accordo, i nostri dealer di canale avranno l’opportunità di generare nuovo business per i data center di prossima-generazione, supportando le aree di elaborazione dati, l’iperscalabilità, le applicazioni internet consumer e il cloud computing in quasi tutti i settori» ha dichiarato Alexis Brabant, Vice President Sales di Arrow Enterprise Computing Solutions in Emea.

«Nvidia ha un ottimo posizionamento ed è in crescita nel mercato dei data center, e lavorando congiuntamente abiliteremo il canale nel rispondere prontamente al business in costante aumento su training e inferenze dell’intelligenza artificiale».

«Poiché l’intelligenza artificiale richiede l’accesso parallelo a grossi volumi di dati, la domanda di elaborazione ad alte prestazioni e di elaborazione grafica virtuale nel data center cresce in modo esponenziale» ha sottolineato Richard Jackson, Head EMEA Partner Organization di Nvidia.

«Il cloud ha trasformato l’IT ed è giunto il momento per il canale di entrare nel settore del calcolo accelerato per aiutare i propri clienti a beneficiare dei vantaggi basati sulle innovazioni e sull’ecosistema e i servizi a valore aggiunto di Arrow».