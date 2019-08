Arrow Electronics porta in EMEA i prodotti IoT di Teltonika

Annunciata la partnership che permetterà al distributore di portare in territorio EMEA i prodotti e le soluzioni software di Teltonika

Arrow Electronics ha siglato un accordo di distribuzione nel territorio EMEA con Teltonika, fornitore di soluzioni IoT con sede in Lituania. I prodotti di Teltonika si concentrano prettamente sul tracking di asset e personale e le comunicazioni machine-to-machine in ambito mobile.

In realtà, il portafoglio di Teltonika è ben più ampio, offrendo un’ampia gamma di soluzioni collegate all’IoT, con oltre 100 prodotti e più di 8,6 milioni di dispositivi venduti in tutto il mondo.

Si va dal tracking di gestione sia hardware che software su reti 2G, 3G, LTE, Bluetooth, GNSS, GPRS, NB-IoT a ogni altra tipologia di connettività. I prodotti poggiano in gran parte sulla rilevazione in modalità “geofencing”, aggiornamenti del firmware wireless, il rilevamento dell’accensione, l’immobilizzatore, le chiamate vocali e molto altro ancora.

Teltonika offre anche soluzioni di networking, includendo router, gateway, modem e antenne per la rete aziendale, così come strumenti per l’utilizzo industriale M2M/IoT. Inoltre, sono disponibili tracker portatili per il monitoraggio del carico di rete e di altri dispositivi mobili.

«Teltonika offre ai clienti un facile accesso al mondo dell’IoT – afferma Paul Karrer, Direttore del Business IoT di Arrow ECS in EMEA – parliamo di un provider ben consolidato ed attrezzato che sta fornendo le più importanti imprese e organizzazioni di tutto il modo, con una moltitudine di prodotti che assicurano comunicazioni intelligenti e connettività in molte aree industriali».

Teltonika beneficia di una grande varietà di soluzioni, unitamente ai prodotti di networking specifici per il mondo IoT, che consentono ai clienti del canale di poter scegliere tra un’ampia gamma e soddisfare le esigenze su ogni singolo dispositivo IoT o applicazione dei propri end user.

«Siamo entusiasti di lavorare con Arrow, leader nel portare la tecnologia sul mercato – ha sottolineato Antanas Segzda, CEO di Teltonika – e sono certo che questa collaborazione ispirerà molte soluzioni IoT nel prossimo futuro».