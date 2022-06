Quasi un responsabile risorse umane su due (il 48%) considera tra i principali problemi della sua organizzazione la carenza di profili qualificati. Il 75% ritiene che il reskilling sia un mezzo efficace per fare fronte alla scarsità di personale.

È quanto emerge dal Talent Trends Report di Randstad, primo operatore mondiale nei servizi dedicati alle risorse umane, secondo cui valorizzare la propria forza lavoro, effettuare attività di formazione e investire in innovazione tecnologica, rappresentano gli strumenti principali per attrarre i migliori talenti.

All’interno di questo scenario, Aruba S.p.A, il principale cloud provider italiano leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, prosegue con la Aruba Academy la progettazione e offerta didattica in ambito STEM per incentivare la formazione di profili specializzati e colmare lo skill gap esistente.

La scuola del Gruppo Aruba mira, infatti, ad offrire a giovani talenti IT una formazione specialistica STEM, favorendo poi anche l’inserimento nel mondo del lavoro.

In partenza il 27 giugno, il corso per Technical Operation (Tech Ops) in partnership con Randstad Technologies – la divisione specializzata del gruppo Randstad che si occupa della ricerca e selezione di profili ICT – ha l’obiettivo di fornire agli studenti una conoscenza esaustiva dell’intera componente IT della sala dati, che deve essere mantenuta sicura, ordinata e presidiata, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

12 i posti disponibili per apprendere i compiti fondamentali, obiettivi e responsabilità, della funzione Tech Ops: l’assistenza e gestione di primo livello di tutti i sistemi presenti nel data center, il presidio fisico delle sale dati, il provisioning e deprovisioning fisico di prima installazione di tutti gli apparati informatici interni alle sale dati quali server, storage, cablaggi e qualsiasi altro asset contenuto all’interno dei rack.

Il corso è aperto alla partecipazione di 12 diplomati in informatica, o neolaureati STEM, che desiderino acquisire skill tecnologiche sempre più specifiche ma anche competenze gestionali per affrontare un percorso di carriera in questo settore. La durata sarà di 6 settimane (dal 27 giugno al 5 agosto), con lezioni dal lunedì al venerdì, in modalità di aula virtuale per una durata di 240 ore.

Per quanti porteranno a termine con profitto il percorso formativo sarà previsto un ulteriore iter di colloqui per valutare i profili da inserire in azienda con contratto a tempo determinato, così da proseguire la formazione professionale all’interno del reparto Data Center di Aruba e, nello specifico, nel team Technical Operation.

Il percorso formativo sarà interamente finanziato e quindi gratuito per i partecipanti. Per quanti verranno inseriti poi in azienda sono anche previste agevolazioni iniziali al trasferimento.

“Tra il 2022 ed il 2026 saranno oltre 1,5 milioni i profili ricercati dalle imprese ma, secondo Unioncamere e Anapal, il 40% degli impieghi resterà vacante per via di candidati non in linea con le competenze richieste. Si tratta, soprattutto, di profili tecnici e scientifici, di periti, di diplomati Its e di laureati nelle discipline STEM” ha commentato Italo Piroddi, Head of Aruba Academy.

“Per questa ragione è più importante che mai offrire una formazione specialistica alle nuove generazioni: abbiamo iniziato a farlo con i Professional System Administrator, siamo pronti a continuare con i Technical Operation e proseguiremo con un ricco calendario di corsi pensati per promuovere il valore delle discipline STEM e garantire la crescita del settore”.

“La formazione è un valore imprescindibile nel mercato del lavoro di oggi – dichiara Daniela Stufano, Head of Randstad Technologies – anche a fronte della talent scarcity è importante cercare di andare incontro alle esigenze del mercato“.

“Dal punto di vista dei futuri lavoratori, consigliamo di recepire i bisogni delle aziende e di mettersi in gioco e, se in possesso dei requisiti base, di valutare una scelta o un cambio di carriera nella specializzazione richiesta e concedersi una ulteriore possibilità per un futuro professionale dalle grandi potenzialità. Un Data Center può arrivare a tenere “in piedi” fino a 10 aziende.”.

“Quindi, la figura del Tech Ops è fondamentale per garantire la continuità del loro business. In questa chiave possiamo definire il Data Center un punto cardine dell’industria Tech in fortissima espansione e la figura del Tech Ops una professionalità che sarà sempre più richiesta”.