In occasione del KubeCon + CloudNativeCon 2023 di Amsterdam, Aruba ha presentato la sua nuova soluzione di Managed Kubernetes – disponibile in versione beta per il mercato europeo – progettata per offrire strumenti di gestione e implementazione cloud-native per aziende di ogni dimensione, dalla PMI fino alla large enterprise.

Durante l’evento, Aruba ha potuto illustrare la sua soluzione al pubblico dei professionisti IT e ha raccolto le adesioni al suo programma di anteprima, che ha lo scopo di ottimizzare la soluzione in vista del lancio ufficiale della versione definitiva, che è previsto per luglio 2023.

Kubernetes as a Service

La soluzione Kubernetes as a Service (KaaS) è proposta all’interno del portfolio Aruba Cloud ed è basata su un hardware di ultima generazione, tecnologie leader di mercato, ed è erogata attraverso una rete di data center di proprietà dell’azienda, situati all’interno dei confini europei.

Diverse sono le caratteristiche di rilievo: in primo luogo l’operatività immediata, che risulta essenziale per la creazione rapida dei cluster Kubernetes attraverso un’interfaccia utente intuitiva e di facile utilizzo.

Inoltre, la soluzione si presenta altamente flessibile e scalabile, in grado di adattarsi ai carichi di lavoro in costante evoluzione e di garantire la massima efficienza delle risorse impiegate.

La soluzione offre un controllo preciso dei costi, con visibilità massima sull’utilizzo delle risorse e monitoraggio puntuale dei costi associati. La ridondanza è massima, garantita da tre zone con un free control plane a disposizione; anche la latenza è ridotta al minimo grazie alla connessione con tempi inferiori al millisecondo.

La sicurezza rappresenta un altro punto di forza, grazie alla presenza di tutte le certificazioni di sicurezza fisiche, logiche e di archiviazione dati. Infine, la soluzione permette una distribuzione rapida delle applicazioni attraverso una procedura guidata che consente di completare l’operazione in pochi minuti.

Multi-cluster

Oltre al servizio di Kubernetes as a Service completamente gestito, l’offerta prevede l’implementazione della modalità multi-cluster, ideale per le organizzazioni enterprise che desiderano gestire e orchestrare ambienti distribuiti on-premise, in public cloud e in edge, attraverso un’unica console di controllo.

Massimo Bandinelli, Marketing Manager di Aruba Cloud

Massimo Bandinelli, Marketing Manager di Aruba Cloud, ha commentato: “Per noi di Aruba è stato fondamentale essere presenti ad un evento pensato appositamente per il mondo dello sviluppo cloud-native che ci ha dato la possibilità di toccare con mano l’efficacia della soluzione che stiamo sviluppando e di raccogliere gli ultimi feedback in vista del lancio”.

“Abbiamo incontrato moltissime altre realtà italiane veterane dell’evento che hanno apprezzato la presenza di un provider tutto italiano in grado di offrire questa tecnologia gestita e che consentirà loro di sviluppare applicazioni cloud con un interlocutore nazionale con copertura europea”, ha concluso Bandinelli.