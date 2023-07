Aruba ha annunciato Drive, uno spazio d’archiviazione personale illimitato dove memorizzate file importanti, documenti, appuntamenti e strumenti di produttività.

Su Drive sarà possibile proteggere e nascondere i file, creare progetti da condividere coi propri clienti, organizzare il materiale in cartelle e supervisionare i flussi di lavoro.

Per attivare Aruba Drive occorre prima registrare un dominio creando l’indirizzo web esplicito del proprio spazio, rendendolo raggiungibile dagli utenti coi quali lo condivideremo. Oltre a caricare file di qualsiasi tipo e dimensione, la piattaforma offre sincronizzazione dei file tra tutti i dispositivi registrati.

La sincronizzazione dei file è gestita da Nextcloud Office, una soluzione basata su LibreOffice per l’editing collaborativo. Nextcloud garantisce operatività su file DOCX, PPTX e XSLX.

Aruba Drive mette a disposizione strumenti integrati come Calendar, l’agenda digitale per gestire i propri appuntamenti; Deck, una lavagna virtuale per monitorare le attività personali e del team; Office per l’editing dei documenti.

Aruba propone un piano base al costo di 50 euro l’anno che offre 5 caselle email da 1GB e la registrazione del dominio inclusa; sempre per uso personale, gli utenti possono scegliere di estendere questa offerta con il piano Advanced da 100 euro l’anno che aggiunge l’integrazione di diversi strumenti di gestione come Calendar e Deck, e la sincronizzazione tra applicazioni pc e smartphone.

Drive è inoltre disponibile in versione professional per piccoli team: la soluzione permette di registrare fino a 10 utenze al costo di 300 euro l’anno, con strumenti integrati e sincronizzazione delle applicazioni.

Nella versione professional è possibile creare gruppi di lavoro ristretti coi quali condividere set di documenti diversi e controllare i singoli flussi di lavoro.