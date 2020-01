Aruba Enterprise sviluppa per Ducati Motor Holding il New Generation Data Center

Aruba Enterprise, divisione di Aruba che sviluppa progetti e soluzioni IT personalizzate per aziende e Pubblica Amministrazione, ha sviluppato per Ducati Motor Holding un progetto di un nuovo data center, caratterizzato da una soluzione ibrida che di fatto coinvolge due centri, quello esistente di Borgo Panigale e il Global Cloud Data Center di Aruba.

Nello specifico, il progetto ha previsto e risposto a tre esigenze principali: rinnovare l’hardware del data center on-premise di Ducati fornito sotto forma di servizio in modalità Private Cloud; fornire a Ducati una soluzione Cloud completamente dedicata per garantire il massimo livello di sicurezza e segretezza; realizzare un ambiente di Disaster Recovery all’interno di Global Cloud Data Center per gli applicativi più importanti localizzati sui sistemi on-premise presso Ducati.

Nasce così il New Generation Data Center, una vera e propria estensione del data center che Ducati Motor Holding ha in casa. La divisione Enterprise di Aruba ha disegnato un ambiente ibrido che vede una soluzione in hybrid cloud on-premise a Borgo Panigale e una all’interno di Global Cloud Data Center.

A questa si aggiunge un elemento particolare: un’estensione del cloud di Ducati che può migrare i suoi workload dal sito di Borgo Panigale al data center di Ponte San Pietro, senza interruzione del servizio che, in caso di necessità, diventa anche il sito di Disaster Recovery dei dati della Holding.

Secondo Aruba, tra i vantaggi principali della nuova soluzione c’è la personalizzazione e il time to market. Ducati ha la completa libertà di utilizzare le risorse computazionali a disposizione per il Disaster Recovery anche come ambiente di test, come se fossero risorse primarie.

Ricordiamo inoltre la resilienza e la sicurezza dei dati, con la soluzione che garantisce la massima sicurezza poiché le informazioni sono replicate tra il sito primario e quello secondario.

Konstantin Kostenarov, CTO Ducati Motor Holding ha commentato: «Avevamo bisogno di rinnovare l’architettura IT on premise che supporta i processi di sviluppo, innovazione e di business in generale ed abbiamo ottenuto molto di più: una soluzione di Disaster Recovery totalmente personalizzata».

«Siamo davvero orgogliosi di aver avviato questo progetto per rinnovare e potenziare l’infrastruttura IT esistente in casa Ducati – ha commentato Giorgio Girelli, General Manager di Aruba Enterprise – la condivisione e l’unione del know how di due aziende come le nostre, specializzate in due settori distinti e specifici, ha dato forma ad un progetto davvero innovativo».