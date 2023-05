In un panorama nel quale le aziende scelgono il multi-cloud come chiave del successo, Aruba ha presentato MultiCloud Link, una soluzione per garantire connettività privata verso le piattaforme di cloud pubblico.

Freepik

Il servizio consente di predisporre più collegamenti da infrastrutture in co-location, private e IaaS con hardware dedicato verso piattaforme cloud pubbliche come Amazon Web Services, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud e IBM Cloud.

MultiCloud Link sfrutta un dispositivo fisico (router o firewall) all’intero di un data center per connettersi con un router cloud con sessione BGP (Border Gateway Protocol) e scambiarsi le rotte delle reti. Il protocollo si occupa di connettere i due sistemi alle estremità, instradando e bilanciando il traffico e determinando il fault di percorso.

Uno dei casi d’uso principali del nuovo servizio Aruba è la colocation interconnection, ovvero la possibilità di connettere le infrastrutture dei data center Aruba col cloud pubblico. Si segnala inoltre il VM management, per gestire le macchine virtuali distribuite sul cloud pubblico, e il workload management, per distribuire i carichi di lavoro su più ambienti.

A questi scenari si aggiungono anche le soluzioni di DRaaS (Disaster Recovery as a Service) e di Cloud Backup per replicare i dati sulle infrastrutture pubbliche; la Multicloud application per integrare le applicazioni distribuite; infine, il peering tra gli hyperscaler per permettere le interconnessioni tra i cloud pubblici.

Pixabay

“Uno dei punti cardine della strategia cloud di Aruba è l‘interoperabilità, ovvero la possibilità di far parlare infrastrutture – cloud, in questo caso – tramite protocolli di comunicazione comuni e standard tecnologici alla base” ha spiegato Massimo Bandinelli, Marketing Manager di Aruba Cloud. “Il Data Center e in questo caso specifico il MultiCloud Link, tassello fondamentale della roadmap cloud di Aruba, abilitano questo principio, permettendo quindi alle aziende di gestire contemporaneamente in ottica multi-cloud carichi di lavoro distribuiti su diversi public cloud, sulla piattaforma Aruba, on-premises o in edge, e indirizzare quindi le eventuali esigenze di compliance, territorialità, latenza e scalabilità”.

Aruba garantisce elevata sicurezza e performance nella trasmissione per le applicazioni critiche. Il servizio è disponibile in diversi tagli di banda fino a 1Gbps, con la possibilità di creare un collegamento da 10 Gbps dedicato al cliente.