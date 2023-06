Aruba, in collaborazione con TOP-IX (Torino Piemonte Internet eXchange), ha annunciato la disponibilità del servizio di sincronizzazione Time as a Service (TaaS) presso il Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro (BG).

Pixabay

Il servizio, pensato per i consorziati di TOP-IX, nasce dalla volontà delle due realtà di rispondere ai requisiti sempre più stringenti riguardo la tracciabilità delle transazioni in ambiti finance e betting, ma anche casi più specifici per la misura della latenza nelle infrastrutture di rete, dove la precisione e l’accuratezza dell’hardware di temporizzazioni sono essenziali.

TOP-IX si è avvalsa della collaborazione con l’INRIM, l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, collegando la propria infrastruttura in fibra ottica ai laboratori di Tempo e Frequenza di INRIM. Fondamentale anche la collaborazione con Aruba per raggiungere il Data Center Campus di Ponte San Pietro e offrire il servizio in due modalità differenti, legate ai protocolli usati per la distribuzione del riferimento di tempo: NTP TaaS e PTP TaaS.

La prima modalità sfrutta il Network Time Protocol, quello più usato per sincronizzare i sistemi informatici. Aruba e TOP-IX hanno creato un’infrastruttura che veicola il segnale in una rete privata, sempre monitorata, per proteggere il processo di sincronizzazione dagli attacchi DDoS.

La seconda modalità si basa invece sul Precision Time Protocol, un protocollo in grado di offrire ancora più accuratezza dell’NTP. Uno dei settori che necessita di elevata affidabilità è, per esempio, quello del trading: le operazioni di trading online richiedono requisiti minimi quali 100 microsecondi di accuratezza rispetto a UTC e 1 microsecondo di granularità.

Pexels

Questi livelli possono essere raggiunti anche da sorgenti GNSS (Global Navigation Satellite System), ma i segnali radio possono soffrire di disturbi da fonti esterne e spesso i sistemi sono gestiti fuori dall’UE, e quindi soggetti alla volontà di altri gestori. Il servizio di Aruba e TOP-IX supera questi limiti sfruttando l’infrastruttura in fibra ottica a partire dall’INRIM.

“Dal settore dei servizi finanziari a quello del gaming online, sono sempre di più le aziende per cui il Time as a Service rappresenta uno strumento essenziale per soddisfare i requisiti di conformità e mantenere una sincronizzazione temporale ad altissima precisione ed affidabilità” ha commentato Fabrizio Garrone, Enterprise Solution Director di Aruba. “Il servizio TaaS, che proponiamo, rappresenta un nuovo tassello nell’offerta a disposizione dei clienti che scelgono il Data Center Campus di Ponte San Pietro per avvalersi di una vasta gamma di servizi che vanno dalla colocation al cloud più evoluto, sia nel caso in cui vengano erogati in modalità gestita, sia che i clienti scelgano la gestione in autonomia”.