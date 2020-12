Assumere una visione globale: le previsioni di Werner Vogels, CTO di AWS

In qualità di vicepresidente e chief technology officer di Amazon.com, Werner Vogels è responsabile di plasmare la visione tecnologica a lungo termine del più grande rivenditore online del mondo e guidare alcune delle innovazioni all’avanguardia nel lavoro in aree come l’intelligenza artificiale, i big data, cloud, droni e robotica.

È molto difficile prevedere il futuro soprattutto dopo l’incertezza creata dalla pandemia di Coronavirus ma Vogels ha prodotto otto previsioni su come la tecnologia continuerà a cambiare le nostre vite nel prossimo anno.

Vogels ha tenuto un discorso di alto profilo durante la conferenza AWS re: Invent, che ha toccato una serie di temi, coprendo nuovi strumenti cloud per gli sviluppatori e un focus sulla visibilità operativa. Questo ha offerto agli osservatori del mondo AWS uno sguardo più da vicino agli interessi primari del CTO.

Il CTO ha citato un esempio di come gli studenti ingegneri del Politecnico di Milano hanno osservato lunghe code nei supermercati italiani durante l’inizio dell’arresto del virus a marzo e per progettare un’app di crowdsourcing che indirizzava i cittadini locali verso i negozi più vuoti nelle vicinanze. «Queste applicazioni non sono state sviluppate nell’arco di due o tre mesi ma in pochi giorni. È tutta una questione di velocità».

Vogels è rimasto colpito da come la pandemia stesse trasformando le piattaforme educative. Ha citato la startup polacca Brainly, che ha visto crescere l’ utilizzo della sua piattaforma di apprendimento virtuale in crowdsourcing da 150 milioni di utenti pre-pandemia a 350 milioni oggi.

«È interessante vedere come le comunità si stanno riunendo per l’istruzione. Gran parte dell’istruzione si è spostata online e questo non ci lascerà per molto tempo. Questa è sicuramente un’area in cui assisteremo a molte innovazioni».

Come ci spiega Alex Casalboni Sr. Developer Advocate, AWS: «La tecnologia ha la capacità di avere un impatto sulle comunità di tutto il mondo, ma ciò richiederà una maggiore attenzione alle interfacce da persona a macchina che rendono la tecnologia più accessibile. Ciò suggerisce la continua crescita degli strumenti di conversazione, una tendenza riconosciuta da AWS all’inizio di questo mese quando ha annunciato una serie di nuove soluzioni di riconoscimento vocale».

«La tecnologia deve essere accessibile non solo per gli esperti digitali ma a tutti. Un piccolo agricoltore in Indonesia si concentra sulla coltivazione dei raccolti, non sul correre con uno smartphone».

Ad agosto, AWS ha lanciato Amazon Bracket, il suo servizio di quantum computing progettato per aiutare i clienti cloud che desiderano sperimentare con algoritmi quantistici eseguiti sulla piattaforma AWS. La società sta reclutando attivamente ricercatori nel tentativo di progettare e costruire il proprio computer quantistico.

«La cosa più importante che vedremo nei prossimi uno o due anni è che l’ambiente di sviluppo del software cambierà drasticamente» ha affermato Vogels, durante una breve discussione sull’interesse di AWS nel campo quantistico.

«Questa è sicuramente un’area in cui AWS deve posizionarsi, perché vogliamo davvero eliminare il lavoro pesante». AWS si è particolarmente interessata a costruirsi una presenza nel settore aerospaziale per sfruttare le opportunità. Per questo, ha avviato una nuova divisione dedicata, che sarà guidata da Teresa Carlson. Un elemento chiave della strategia AWS nel settore aerospaziale riguarda i microsatelliti.

Il progetto Kuiper di Amazon è un’iniziativa per posizionare circa 3.200 satelliti in orbita bassa attorno alla Terra per una migliore fornitura di servizi internet. Si prevede che decine di migliaia di satelliti saranno lanciati da altre società nei prossimi anni e AWS ha già costruito sei stazioni di terra in tutto il mondo, che verranno utilizzate per comunicare con i sistemi orbitanti.