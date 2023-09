Nell’ambito business, sempre più competitivo, non ci si può permettere di lavorare con strumenti inadeguati. Servono partner affidabili, che ci mettano nelle condizioni di dare sempre il massimo in ogni momento. Per questo l’ASUS ExpertBook B9 è la scelta vincente in azienda, dal piccolo studio professionale fino alle grandi realtà.

Piccolo, leggero e potente, l’ASUS ExpertBook B9 è davvero un ufficio mobile, fantastico per coloro che vivono una vita dinamica e che devono spostarsi velocemente senza mai perdere produttività.

Un ufficio intero nello zaino

Una produttività garantita dal processore Intel Core di 12a generazione, che permette prestazioni di livello superiore. Con 10 core e frequenze di clock fino a 4.8 GHz, questo portatile è pronto per gestire anche i compiti più impegnativi. L’Intel Iris Xᵉ Graphics (disponibile per i modelli con memoria dual channel) offre una grafica straordinaria e garantisce il massimo delle prestazioni anche con applicativi di creatività.

Grazie anche a ben 32GB di memoria LPDDR5, ASUS ExpertBook B9 permette di montare video, elaborare modelli 3D e molto altro in mobilità. Una vera postazione di lavoro che sta in uno zainetto.

Lo schermo da 14 pollici ha una copertura anti-riflesso che permette di lavorare anche in situazioni non ideali, come in aeroporto o in treno, quando magari c’è una fonte di luce diretta. Con altri schermi i riflessi potrebbero essere un problema, ma non con l’ASUS ExpertBook B9.

Quando si arriva in ufficio o a casa, anche gli amanti della mobilità apprezzano la possibilità di collegare dispostivi esterni come un monitor, tastiera e mouse, per lavorare più comodamente. L’ASUS ExpertBook B9 lo consente grazie a 2 porte Thunderbolt 4 che supportano display e Power Delivery, HDMI 2.0b, micro HDMI per la connessione LAN, e un jack audio da 3.5mm – oltre a 4 porte USB 3.2 Gen 2 Type-A. C’è davvero tutto quello che si potrebbe desiderare da un computer portatile, e anche qualcosa in più in effetti.

Non manca la sicurezza biometrica, con un sistema di riconoscimento facciale avanzato tramite i sensori IR. Sarà possibile sbloccare Windows solo con il volto, ma anche usare i sistemi passkey per accedere anche ai servizi più sensibili – comprese le applicazioni aziendali e l’home banking. Fondamentale poi la presenza del modulo TPM 2.0 che assicura la massima sicurezza e tutela dei dati in ogni situazione, grazie a una protezione a livello hardware allo stato dell’arte.

Tutto questo in un formato incredibilmente compatto: se l’ASUS ExpertBook B9 è un vero e proprio ufficio in miniatura, infatti, sorprende il fatto che tutto l’insieme pesa meno di un chilogrammo. Anche il caricatore type-C da 65 watt è molto leggero, quindi avrete tutto quello che si serve con pochissimo peso sulle spalle.

In conclusione, l’ASUS ExpertBook B9 è una macchina eccezionale per i professionisti che cercano il massimo in termini di potenza, portabilità e sicurezza. Con una serie di funzionalità all’avanguardia e un design elegante, è la scelta ideale per coloro che cercano l’eccellenza nel loro ambiente di lavoro.