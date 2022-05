Atos e VMware hanno annunciato l’estensione della loro partnership strategica allo scopo di offrire un insieme integrato di capacità che contribuiscano ad accelerare lo sviluppo dei “Data Spaces”.

I Data Spaces sono piattaforme che permettono maggiore scambio, collaborazione e monetizzazione dei dati tra organizzazioni o tra settori diversi, indipendentemente dall’infrastruttura sottostante, abilitando al contempo la sovranità e l’interoperabilità dei dati.

Grazie alla collaborazione fra VMware e Atos per lo sviluppo dei Data Space, le aziende potranno fornire un insieme integrato di capacità che aiutano ad abilitare l’uso e la condivisione di dati e applicazioni in modo più strategico, per promuovere le economie digitali nazionali e regionali.

La collaborazione fornirà capacità allineate all’architettura Gaia-X e servirà come abilitatore chiave e promotore dell’iniziativa che ha lo scopo di accelerare lo scambio di dati attraverso nuove piattaforme digitali conformi a regole comuni.

Atos e VMware desiderano combinare le capacità multi-cloud e di modernizzazione delle app di VMware con il cloud di Atos, così come le competenze in ambito cybersecurity e l’integrazione tecnologica di Atos.

Le capacità sono progettate per fornire gli elementi chiave per progettare, sviluppare, distribuire, proteggere meglio e gestire rapidamente i Data Spaces conformi ai requisiti giurisdizionali di governance dei dati.

Le organizzazioni possono anche utilizzare e monetizzare i dati esistenti per sviluppare servizi di machine learning e intelligenza artificiale e abilitarne di nuovi, specifici per i seguenti settori.

Sanità e scienze biologiche – facilitando la fusione e lo scambio di dati sanitari per accelerare la ricerca e gli studi clinici.

Servizi finanziari – sviluppando servizi ed ecosistemi di collaborazione cross-company e cross-border, per esempio con una piattaforma di finanza sostenibile per rispettare i requisiti ambientali, sociali e di governance (ESG).

Utilities – ottimizzando le reti elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici. “Con una serie completa di funzionalità di data space fornite da VMware e Atos, le organizzazioni potranno condividere, gestire e monetizzare i loro dati in modo più sicuro e rapido”, ha dichiarato Laurent Allard, Head of Sovereign Cloud EMEA, VMware.

“Il mondo di oggi è multi-cloud. Allineata ai principi di Gaia-X, la suite di funzionalità sarà progettata per fornire l’interoperabilità, la reversibilità e la sicurezza necessarie alle imprese e alle industrie europee per creare valore dai dati e realizzare più velocemente le loro ambizioni digitali.”

“VMware e Atos sono partner di lunga data e condividono l’impegno ad aiutare le organizzazioni a realizzare il maggior valore dai dati”, ha dichiarato Frédéric Malicki, CTO, Southern Europe, Atos.

“Sostenendo l’accelerazione dello sviluppo del Data Space e della sovranità dei dati con le capacità di VMware e Atos, offriremo ai clienti gli strumenti per ottenere valore non solo dai propri dati, ma anche dai dati federati, in collaborazione con partner e aziende a noi simili”.

“Le organizzazioni possono trasformare i dati esistenti in nuovi servizi che, per esempio, possono aiutare gli agricoltori a prevedere meglio il tempo atmosferico o le organizzazioni sanitarie a migliorare le condizioni di vita degli anziani con una gestione automatizzata dell’energia”.