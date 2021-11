AVM annuncia la disponibilità del FRITZ!Box 6850 5G

Già disponibile il nuovo FRITZ!Box 6850 5G di AVM, pensato per l’utilizzo delle reti mobili di ultima generazione. Il modem per rete mobile integrato è adatto per 5G Standalone e 5G Non-Standalone ed è compatibile con 4G/LTE-Advanced Pro e 3G/UMTS.

A seconda della disponibilità della rete, il FRITZ!Box può passare dalla rete 5G alla rete 4G o a quella 3G e viceversa. In questo modo gli utenti approfittano di velocità ottimali. Il dispositivo di allineamento intelligente guida gli utenti nella ricerca della posizione migliore per il router e nell’orientamento ideale delle antenne mobili.

Il FRITZ!Box 6850 5G è dual band e trasmette sulle bande di frequenza a 2,4 GHz (Wireless N) e 5 GHz (Wireless AC). Così si possono usare parallelamente e su più dispositivi wireless le applicazioni che richiedono la banda larga.

Grazie alla rete Mesh, il FRITZ!Box è in grado di assegnare sempre la miglior connessione possibile in base a dove si trova il dispositivo. I dispositivi wireless mobili possono passare facilmente da un punto di accesso all’altro in modo automatico e senza interrompere un’applicazione in esecuzione.

La base DECT integrata controlla i dispositivi Smart Home come le prese commutabili FRITZ!DECT 200/210. Sul centralino integrato si possono registrare un telefono analogico e fino a sei telefoni cordless DECT.

Inoltre, tramite la rete Wi-Fi è possibile trasformare anche gli smartphone in veri e propri telefoni di rete fissa/VoIP. Le segreterie telefoniche integrate, le rubriche locali e online completano l’ampia gamma di funzionalità.

Il FRITZ!Box 6850 5G rende disponibili i contenuti delle memorie USB e online, nella rete locale. Grazie al media server integrato con connettività NAS, tutti i film, la musica e le immagini archiviati possono essere distribuiti sui device connessi alla rete.

– Accesso a Internet tramite 5G fino a 1,3 Gbit/s

– Supporto per 5G Standalone e 5G Non-Standalone (3GPP Release 15)

– Accesso a Internet tramite 4G/LTE-Advanced Pro (categoria LTE16) fino a 1 Gbit/s, supporto di 3G

– Uso sicuro di Internet grazie al firewall preimpostato

– Accesso remoto sicuro alla rete locale o aziendale via VPN

– Supporto per Dynamic Spectrum Sharing (DSS)

La sicurezza è garantita dalla crittografia Wi-Fi sicura conforme allo standard WPA2, password personalizzata già attivata in fabbrica. La connessione semplice e sicura di nuovi dispositivi wireless nella rete locale avviene premendo un tasto (WPS) e vi è un accesso Wi-Fi per ospiti separato dalla rete locale standard.

– Centralino per connessioni basate su IP

– Base DECT integrata per 6 cordless

– Fino a 5 segreterie telefoniche integrate con interrogazione a distanza e inoltro opzionale di e-mail

– Gestione delle rubriche

– Funzione di ricezione e di invio di fax

– Disattivazione della rete DECT nella modalità di standby (DECT Eco)

Gode di un’interfaccia utente intuitiva per tutte le impostazioni in IT, DE, EN, FR, ES, PL, NL. Diffusione di musica, file ed immagini attraverso il media server integrato, accesso sicuro al FRITZ!Box e alle altre memorie di rete da ovunque con MyFRITZ!.

Non mancano il Parental control, l’assegnazione pratica e sicura dell’accesso Wi-Fi/LAN per ospiti, aggiornamenti regolari e sempre all’avanguardia grazie all’aggiornamento automatico opzionale e il risparmio energetico con la disattivazione della rete Wi-Fi grazie alla funzione timer e adattamento delle prestazioni della LAN (Green Mode).

In tutto, ha 1 porta USB -3.0 per archivi multimediali (NAS) e stampanti di rete; 4 porte Gigabit -LAN per computer, televisori e altri dispositivi di rete: 1 porta a/b (a scelta TAE/RJ11) per telefono analogico, segreteria o fax. FRITZ!Box 6850 5G è disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 569,99 euro, iva inclusa.