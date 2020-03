AVM annuncia la disponibilità del nuovo cordless FRITZ!Fon C6

AVM ha presentato un nuovo cordless, il FRITZ!Fon C6, disponibile a 79,99 euro e con una serie di interessanti funzionalità. Tra tutte, le chiamate in HD, i servizi internet e la gestione della smart home dei prodotti AVM.

Tra gli add-on, vale la pena ricordare la ricezione di e-mail, radio web, news feed e podcast. Inoltre, il FRITZ!Fon si può usare come telecomando per le applicazioni come la commutazione di dispositivi con la presa intelligente FRITZ!DECT 200/210.

Suppporta fino a cinque segreterie telefoniche, un elenco chiamate riassuntivo e una rubrica per 300 contatti. Le chiamate ricevute, i messaggi della segreteria, le e-mail e gli aggiornamenti software vengono indicati sul display del FRITZ!Fon: basterà premere il tasto MWI (Message Waiting Indication) per accedervi.

La gestione intelligente dell’energia e un sensore di luminosità sensibile, che regola l’illuminazione del display e della tastiera in base alla luce ambientale, garantiscono una durata prolungata della batteria. Inoltre, il sensore di movimento integrato “sveglia” il telefono dallo standby non appena viene sollevato.

Per quanto riguarda la sicurezza, voce, audio e controllo dei dati sono trasferiti dal FRITZ!Box in forma criptata attraverso il robusto standard DECT. Inoltre, se è attivata la modalità DECT Eco, il cordless disattiva completamente la rete radio DECT durante lo standby.

AVM offre aggiornamenti gratuiti e regolari sia per FRITZ!Box sia per FRITZ!Fon. Le principali caratteristiche di FRITZ!Fon C6 includono: navigazione intuitiva per tutti i modelli di FRITZ!Box con stazione base DECT; Telefonia HD; vivavoce full duplex; display a colori a 180 ppi; e-mail, radio web, feed, podcast e immagini live da webcam. Inoltre, La funzione “baby phone” attiva una chiamata a un numero stabilito in precedenza se viene superato un determinato livello di rumore.