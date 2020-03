AVM lancia FRITZ! Smart Academy per il mondo aziendale

AVM, dando seguito a cosa sta accadendo nel mondo per il Covid-19, ha deciso di mettere a disposizione di utenti, aziende ed enti una serie di webinar gratuiti sui temi dell’informazione digitale.

«In tutto il Paese si sta moltiplicando in modo esponenziale l’esigenza di utilizzo di strumenti smart allargandosi anche agli ambiti in cui era poco diffuso e in quelle regioni geografiche dove il divario digitale ancora limita le connessioni internet» spiega la compagnia.

«Si pensi alla didattica a distanza per scuole e università, alla pubblica amministrazione o semplicemente alle famiglie che devono fare la spesa online e che in un brevissimo lasso di tempo devono affidarsi completamente alle soluzioni smart per salvaguardare la continuità lavorativa e la produttività».

Per contribuire all’opera di divulgazione e digitalizzazione a supporto di cittadini e imprese, AVM Italia ha dunque organizzato due tipologie di corso formativo online completamente gratuiti: FRITZ! Home Academy, per rispondere alle esigenze degli utenti finali e, soprattutto, FRITZ! Smart Academy, che si rivolge al mondo aziendale.

Quest’ultimo webinar, sempre gratuito e della durata di trenta minuti, risponde alle esigenze dei tanti professionisti dell’Information Technology e degli Amministratori di reti e vuole offrire approfondimenti su tutte le tematiche legate alla connettività applicabili allo smart working.

Con il supporto dei tecnici AVM, le sessioni hanno l’obiettivo di fornire suggerimenti per avviare rapidamente e in sicurezza il telelavoro sulle linee private attivando, in pochi passi, strumenti per l’accesso alle risorse aziendali, alle telecomunicazioni e alla condivisione dei dati.

Sono diverse le date a disposizione, tra cui oggi dalle 9 alle 9.30 e dalle 15 alle 15.30 e poi durante la settimana e nei giorni a seguire. Maggiori informazioni a questo link. Mentre qui c’è la versione consumer.