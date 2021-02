AVM lancia FRITZ!Box 7583 VDSL per il mercato business

AVM ha lanciato FRITZ!Box 7583 VDSL, router di fascia alta dedicato esclusivamente al mercato aziendale che offre funzionalità specifiche per rispondere alle esigenze del mondo B2B. Grazie al supporto della tecnologia VDSL 35b con supervectoring e il bonding, il FRITZ!Box 7583 VDSL permette di raddoppiare le velocità sulle linee FTTC.

La nuova soluzione di AVM offre il supporto Mesh e MU-MIMO oltre a garantire la massima portata e velocità elevate fino a 2.533 Mbit/s in Wi-Fi. Grazie a FRITZ!Box 7583 VDSL è possibile collegare alla rete locale tutti i vari device: computer, smartphone, tablet, stampanti e altri dispositivi di rete. Le funzioni LAN Gigabit e USB 3.0, il centralino VoIP con stazione base DECT e la porta ISDN per 2 BRI, completano il profilo di questo versatile dispositivo di comunicazione.

La rete Wi-Fi Mesh combina diversi nodi wireless distribuiti nella rete (ad esempio, FRITZ!Box e FRITZ!Repeater) in un’unica rete wireless intelligente. FRITZ!Box controlla attivamente tutti i punti di accesso in modo che i dispositivi wireless utilizzati nella rete locale siano sempre connessi al punto di accesso con la migliore connessione (Wi-Fi Mesh Steering).

Grazie all’uso simultaneo di entrambi gli standard wireless (wireless AC e N), si ottengono velocità di trasferimento fino a 2.533 Mbit/s, fornendo in questo modo una larghezza di banda elevata per tutti i dispositivi wireless di casa e d’ufficio. Lo streaming, il gaming e i download raggiungono senza interruzioni il più remoto angolo di ogni ambiente. Inoltre, la gestione complessiva della rete risulta più sempre perché ha bisogno solo di un nome e di una password e garantisce una codifica sicura.

Il centralino integrato è predisposto per le nuove connessioni basate su IP (Voice over IP). Per telefonare si possono collegare fino a sei cordless alla base DECT integrata.

La porta S0 con due interfacce BRI consente l’utilizzo di centralini ISDN con gruppo di ricerca (quattro canali in parallelo) e due telefoni analogici, contemporaneamente. Le varie segreterie telefoniche integrate, le rubriche locali e online e le innumerevoli funzioni comfort completano l’ampia gamma di opzioni di telefonia del FRITZ!Box 7583 VDSL. Tramite la stazione base DECT si possono gestire anche i dispositivi Smart Home, come le prese commutabili FRITZ!DECT 200/210.

FRITZ!Box 7583 VDSL connette alla rete locale tutte le memorie USB collegate e quelle online. Grazie al media server con connettività NAS integrato, tutti i film, la musica e le immagini salvati sulle memorie sono disponibili e si possono distribuire agli appositi lettori, ad esempio tramite tablet o smartphone. Con USB 3.0 il trasferimento dei dati è velocissimo.

FRITZ!Box 7583 VDSL diventa così anche una piattaforma per le applicazioni multimediali in rete come IPTV, Video on Demand o streaming. Inoltre, grazie alla modalità Eco, FRITZ!Box 7583 VDSL si distingue per un consumo molto ridotto.