AWS lancia “AWS GetIT” per spingere le carriere in ambito tecnologico

Amazon Web Services (AWS) ha lanciato AWS GetIT per le scuole medie in Italia per avviare i giovani studenti, in particolare le ragazze, al cloud computing e alle competenze digitali, ispirandoli a prendere in considerazione una carriera nella tecnologia.

Il programma, che si svolgerà durante l’anno accademico della scuola, insegnerà agli studenti e alle studentesse la tecnologia del cloud computing e li inviterà a lavorare insieme in piccoli team per progettare un’applicazione che risolva un problema reale affrontato dalla loro scuola o comunità.

Come parte del programma AWS GetIT, gli studenti parteciperanno ai bootcamp sulle competenze digitali nelle scuole dove apprenderanno le diverse fasi dello sviluppo di un’applicazione software, tra cui come identificare un target audience per la loro applicazione, problem solving, brainstorming e tecniche di ricerca, prototipazione, test e sviluppo.

Impareranno a conoscere l’approccio working backwards all’innovazione di Amazon e riceveranno consigli da AWS e da esperti ed esperte del settore sullo sviluppo di applicazioni. Le donne leader di Amazon e AWS andranno nelle scuole per presentare il concorso AWS GetIT, trascorrere del tempo con gli studenti, guidarli durante i bootcamp e fornire feedback e indicazioni sulle applicazioni degli studenti.

Incontrando le ambassador di Amazon e AWS, gli studenti saranno informati sui diversi percorsi di carriera disponibili nella tecnologia e apprenderanno l’impatto positivo che le donne stanno avendo nel settore tecnologico.

“AWS GetIT è un’iniziativa che consente ai giovani di interagire con la tecnologia e acquisire preziose competenze digitali” ha dichiarato Carlo Giorgi, Managing Director, Italia di AWS. “Vogliamo che i giovani siano consapevoli della vasta gamma di opportunità di carriera disponibili oggi nel settore tecnologico dimostrando loro che non devono aver intrapreso esclusivamente percorsi di studi tecnici per avere una carriera di successo. AWS GetIT evidenzia i molti aspetti della nostra vita che la tecnologia influenza e introdurrà i giovani a una moltitudine di opzioni di carriera”.

“Il programma AWS GetIT aiuta i giovani a visualizzare il loro potenziale nel settore tecnologico. C’è posto per tutti: il programma aiuta a creare una forza lavoro tecnologica diversificata, un obiettivo a cui siamo profondamente impegnati” ha dichiarato Olimpia Merlo, Sales Manager di AWS.

“AWS GetIT fornisce una solida base da cui i giovani possono crescere e imparare, rendendo le competenze digitali accessibili agli studenti di tutto il paese che altrimenti non ne avrebbero avuto l’opportunità”.

AWS GetIT è in collaborazione con WeSchool, in 30 scuole in tutta Italia. In qualità di leader nell’apprendimento digitale in Italia, WeSchool sta aiutando a integrare AWS GetIT nel curriculum Educazione Civica delle scuole. AWS GetIT è un altro esempio di come AWS stia aiutando i giovani a ottenere le conoscenze e le competenze necessarie per sfruttare le opportunità di lavoro offerte dal cloud computing.

Nel 2021, AWS ha lanciato AWS re/Start in Italia, un programma gratuito di formazione sulle competenze cloud di 12 settimane, rivolto a giovani adulti, veterani militari, riservisti e loro coniugi. Inoltre, l’azienda offre una serie di risorse e programmi di formazione aggiuntivi come AWS Academy, AWS Educate, AWSome days, AWS Tech Talks e oltre 500 corsi di formazione digitali gratuiti per aiutare gli studenti a sviluppare competenze cloud.