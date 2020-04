AWS lancia la Regione AWS Europe a Milano

Amazon Web Services ha annunciato l’apertura della Regione AWS Europe (Milano). Con questo lancio, il gruppo raggiunge 76 cosiddette “Availability Zones” in 24 regioni geografiche in tutto il mondo. Oltre a ciò, ha confermato altre nove zone di disponibilità e tre ulteriori Regioni AWS in Indonesia, Giappone e Spagna.

La Regione AWS Europe (Milano) è la sesta in Europa insieme a Dublino, Francoforte, Londra, Parigi e Stoccolma. A partire dal lancio, sviluppatori, startup e imprese, così come le organizzazioni governative, educative e non-profit possono eseguire le loro applicazioni e offrire i servizi agli utenti finali direttamente dai data center situati in Italia. Maggiori informazioni visitando questo sito.

«I clienti di AWS in Italia sono tra le organizzazioni più creative e innovative che supportiamo in tutto il mondo, e siamo sempre stati ispirati dal lavoro che svolgono con la nostra tecnologia» ha dichiarato Peter DeSantis, Senior Vice President of Global Infrastructure and Customer Support, Amazon Web Services.

«Il cloud è stato una parte fondamentale della trasformazione in molti settori in tutta Italia – dall’automotive e utilities, al manifatturiero e al retail, e molto altro ancora. Aprendo oggi la Regione AWS di Milano, ci auguriamo di vedere l’impatto positivo che la tecnologia cloud può avere in ogni area dell’economia e non vediamo l’ora di far parte della continua crescita del Paese».

Ogni Regione AWS è composta da zone di disponibilità, ognuna delle quali comprende uno o più data center e sono situate in località geografiche separate e distinte, con una distanza sufficiente a ridurre significativamente il rischio che un singolo evento avverso abbia un impatto sulla continuità aziendale, ma abbastanza vicine da fornire una bassa latenza per le applicazioni ad alta disponibilità.

Ogni zona di disponibilità è dotata di alimentazione, raffreddamento e sicurezza fisica indipendenti ed è collegata in una rete ad alta ridondanza e una latenza bassissima. Composta da tre zone di disponibilità, la nuova Regione AWS Europe (Milano) offre ai clienti AWS focalizzati sull’alta disponibilità la possibilità di progettare le proprie applicazioni per l’esecuzione in più zone di disponibilità al fine di ottenere una resilienza e fault-tolerance ancora maggiore.

Le regioni dell’infrastruttura AWS soddisfano alti livelli di sicurezza, conformità e protezione dei dati. Con l’avvio della nuova regione italiana, i clienti con requisiti di residenza dei dati per l’archiviazione dei contenuti in Italia possono farlo mantenendo la completa proprietà dei propri dati e che questi non verranno spostati a meno che non scelgano loro stessi di farlo.

Inoltre, i clienti che sviluppano applicazioni conformi al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) hanno accesso a un’altra regione sicura di infrastrutture AWS nell’Unione Europea (UE) che soddisfa i più alti livelli di sicurezza, conformità e protezione dei dati.