Con la diffusione del cloud e l’adozione di tecnologie di telecomunicazione sempre più innovative, le imprese di telecomunicazioni si trovano a gestire infrastrutture complesse, che evolvono in fretta, dove ogni applicazione è sempre connessa. Microsoft ha annunciato una serie di nuove funzionalità di Azure for Operators, per supportare gli operatori delle telecomunicazioni nella modernizzazione delle reti e nello sviluppo di infrastrutture di edge e cloud computing.

Azure Operator Nexus

La novità più importante della nuova wave di funzionalità di Azure Operators è Nexus, una piattaforma di cloud ibrido di ultima generazione pensata per i communication service provicer. Nexus consente agli operatori di sviluppare una rete moderna che usi la tecnologia cloud, l’automazione dell’IA e garantisca sicurezza e stabilità.

Gli operatori possono eseguire diversi carichi di lavoro su Nexus e offrire ai propri clienti le performance di cui hanno bisogno. La soluzione è pensata per ottimizzare le applicazioni di rete 5G critiche, garantendo visibilità su tutti i nodi della rete.

In concomitanza con l’arrivo di Nexus, Microsoft ha annunciato anche Operator Nexus Ready e systems integrator, due programmi per integrare l’ecosistema con le funzioni di rete cloud-native e virtuali.

Disponibile anche Azure Communications Gateway e, solo per alcuni clienti, Azure Operator Voicemail, due servizi pensati per supportare i carichi di lavoro della telefonia. Il primo semplifica l’integrazione tra Microsoft Teams e la rete telefonica, ponendosi come un’alternativa alle classiche soluzioni on-premise per il protocollo SIP; il secondo è un servizio per migrare i servizi di segreteria telefonica degli operatori su Azure, offrendogli una piattaforma totalmente automatizzata.

Azure for Operators e l’IA

Microsoft ha annunciato la preview pubblica di due servizi che attingono dalla potenza dell’IA per automatizzare la gestione delle reti: Azure Operator Insights e Azure Operator Service Manager. Entrambi si occupano di semplificare la gestione delle reti esistenti e integrare i nuovi servizi di Azure; in particolare, il primo è in grado di raccogliere e analizzare enormi volumi di dati di rete, fornendo insights precisi sui carichi di lavoro e la qualità della rete, mentre il secondo si occupa di gestire i servizi deployati in cloud.

Service Manager supporta lo sviluppo di servizi complessi in tutta la rete, raggiungendo anche i nodi edge, e offrendo una visione completa dello stato dell’infrastruttura. Il servizio semplifica anche l’aggiornamento dei servizi, unificando le attività di gestione in un’unica interfaccia.

Azure Programmable Connectivity e Private 5G Core

Microsoft ha pensato anche agli sviluppatori e ha annunciato Programmable Connectivity, una soluzione che supporta lo sviluppo di applicazioni di rete moderne. Il servizio offre un’interfaccia standard per tutti gli operatori di rete, semplificando così il lavoro degli sviluppatori per le applicazioni cloud ed edge native. Programmable Connectivity è in grado di integrare diversi target cloud ed edge e supportare le tecnologie IoT. Il servizio al momento non è disponibile pubblicamente, ma Microsoft ha già stretto una serie di collaborazioni con operatori e provider di rete per creare un ecosistema completo.

È invece disponibile sul mercato Private 5G Core, un servizio per distribuire in maniera sicura e scalabile le reti 5G Core private all’interno della soluzione Azure Multi-Access Edge Computing. In poco tempo gli operatori possono sviluppare e connettere reti 4G o 5G e gestirle in maniera centralizzata. La piattaforma semplifica la fornitura di 5G offrendo ai vendor un set completo di funzioni, velocizzando i processi di setup e messa in funzione.

Microsoft infine ha annunciato l’espansione delle sue soluzioni pubbliche Multi-Access Edge Computing in nuove aree e in collaborazione con nuovi operatori. Un esempio è la rinnovata collaborazione con AT&T che, dopo aver portato la soluzione ad Atlanta e Dallas, ora raggiunge anche Detroit e ben presto New York, Los Angeles e Miami.

L’azienda continua a spingere sul mercato delle telecomunicazioni che, grazie agli ultimi progressi delle tecnologie cloud e 5G, è diventato il settore più promettente e ricco di opportunità. Operatori, provider, vendor di applicazioni e singoli sviluppatori possono entrare a far parte del programma Azure for Operators e cominciare a esplorare le capacità dei servizi.