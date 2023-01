Microsoft ha annunciato il lancio del servizio Azure OpenAI, che si inserisce nel quadro della collaborazione tra le due aziende, sancito da una partnership consolidata in oltre due anni di cooperazione.

Azure OpenAI di Microsoft consente alle aziende di accedere ai modelli di intelligenza artificiale più avanzati come GPT-3.5, Codex e DALL-E 2, supportati dalle funzioni di livello enterprise e dall’infrastruttura ottimizzata per intelligenza artificiale di Microsoft Azure.

Per ora nell’elenco dei modelli supportati non è ancora presente ChatGPT, ma è stato annunciato anche il suo arrivo nei primi mesi dell’anno.

Il servizio garantisce sicurezza, affidabilità, conformità e privacy dei dati, e consente ai clienti di sfruttare la potenza dell’IA generativa per una vasta gamma di casi d’uso, come la generazione di contenuti e il riepilogo dei ticket del customer care.

Il servizio Azure OpenAI permette alle aziende di utilizzare modelli di intelligenza artificiale ad alte prestazioni per migliorare le esperienze per gli utenti finali e l’efficienza operativa. Aziende di tutte le dimensioni e settori stanno utilizzando il servizio per casi d’uso avanzati come il supporto clienti e l’estrazione di informazioni dai dati.

La disponibilità generale del servizio è un importante traguardo per i clienti e per Azure; il servizio è stato utilizzato da Microsoft per alimentare i propri prodotti, tra cui GitHub Copilot, Power BI e Microsoft Designer.

Fonte: Microsoft

Infrastruttura ottimizzata per l’AI

Azure offre un’infrastruttura progettata e ottimizzata per supportare l’innovazione nell’IA; viene infatti utilizzata anche da OpenAI per la ricerca e lo sviluppo e per l’accesso ai modelli tramite API.

Il servizio di Microsoft offre supercomputer dedicati all’intelligenza artificiale con funzioni di scalabilità verticale e orizzontale massive, che lo rendono il cloud pubblico globale con il punteggio più alto per le prestazioni e la scalabilità del carico di lavoro di inferenza e addestramento di IA.

Aziende leader nel settore come OpenAI, Meta e Hugging Face utilizzano Azure per innovare nel campo dell’intelligenza artificiale.

Azure adotta un approccio responsabile all’innovazione nell’IA, lavorando a stretto contatto con i partner e i clienti per valutare attentamente i casi d’uso e affrontare i potenziali rischi: Azure ha implementato guardrail per il servizio Azure OpenAI in linea con i principi di intelligenza artificiale responsabile.