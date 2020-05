Barracuda e l’MSP Day: in forte crescita la domanda di servizi di sicurezza gestiti

Si è tenuta il 21 maggio la terza giornata mondiale degli MSP, movimento lanciato da Barracuda nel 2018 per sostenere il settore dei servizi gestiti e i cambiamenti e le sfide del mercato. In occasione dell’evento, Barracuda ha presentato il suo ultimo “The Evolving Landscape of the MSP Business Report 2020“.

Questa volta, a Barracuda si è unita la Computing Technology Industry Association (CompTIA), sostenitrice dell’ecosistema globale IT, per presentare una serie di video e dibattiti sullo stato del settore.

Il report del 2020 approfondisce il mercato globale degli MSP nel momento in cui ai partner di canale di tutto il mondo viene offerta l’opportunità di rafforzare la loro offerta di soluzioni di sicurezza per supportare meglio la nuova forza lavoro mobile, più vulnerabile, emersa con la pandemia da coronavirus.

Quasi 300 MSP globali sono stati intervistati per il report di quest’anno, che ha coinvolto Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Canada, Irlanda, Belgio, Australia e Spagna. I risultati hanno rivelato che, indipendentemente dalla posizione, gli MSP in tutto il mondo si trovano ad affrontare sfide simili quando si tratta di approvvigionamento e opportunità di crescita relativamente alle future offerte di sicurezza.

Come principali risultati del report, emerge che la maggioranza degli MSP prevede di espandere il proprio portafoglio di servizi nel 2020. Un significativo 91% degli MSP ha dichiarato di avere in programma di aumentare l’ampiezza e la capacità dei propri servizi nei prossimi 12 mesi.

I servizi gestiti sembrano essere il principale generatore di fatturato per la stragrande maggioranza degli intervistati. Il 69% ha identificato nei servizi gestiti la più grande opportunità per aumentare le vendite nel 2020. Questa percentuale è cresciuta significativamente rispetto al 2019, quando soltanto il 54% segnalava i servizi gestiti come la migliore opportunità.

Il 53% degli intervistati prevede di generare oltre la metà (51%) o più della propria attività attraverso i servizi gestiti nel 2020, con circa un altro 45% che prevede di generare fino al 50% del business attraverso i servizi gestiti.

I servizi di sicurezza sono in cima alle priorità degli MSP quest’anno: Endpoint Security, Email Security e Network Security sono tra i primi cinque servizi nella tabella dei top 5 per il 2020. Al contrario, nel 2019 la sicurezza della posta elettronica era l’unico servizio di sicurezza che si era posizionato fra i primi 5.

La stragrande maggioranza concorda sul fatto che la domanda di servizi di sicurezza gestiti è in aumento, con l’88% degli intervistati ha affermato come la richiesta di simili opzioni di sicurezza sia “moderatamente” o “significativamente” in crescita.

«Dal lancio di MSP Day e del relativo report Evolving MSP Landscape, abbiamo assistito a un costante aumento della richiesta di servizi gestiti in tutto il mondo, il che è evidente nei risultati di quest’anno» ha dichiarato Brian Babineau, Senior VP e General Manager, MSP Solutions Barracuda.

«Tra queste necessità, la sicurezza è il servizio più richiesto, in particolare data la attuale situazione globale e la volontà dei criminali informatici di sfruttare aziende che sono diventate improvvisamente molto più vulnerabili».

«La sicurezza come servizio gestito diventerà sempre più richiesta dal momento che le imprese continueranno a far fronte alla carenza di competenze e si adegueranno alle nuove condizioni di lavoro, offrendo agli MSP un’enorme opportunità per rafforzare la loro offerta e consolidarsi ulteriormente come partner vitali per la loro base clienti» ha aggiunto Carolyn April, Senior Director, Industry Analysis presso CompTIA.

«Nonostante il divario di competenze, questo rapporto descrive una crescente opportunità per gli MSP globali mentre l’adozione di servizi gestiti continua a crescere, e tra questi in particolare, i servizi di sicurezza. Ormai al suo terzo anno, la giornata annuale degli MSP è rapidamente diventata l’evento dell’anno per i fornitori di servizi gestiti che desiderano sfruttare queste opportunità e quelle future».