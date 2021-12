Barracuda: in forte crescita la divisione MSP

Barracuda ha annunciato una serie di nuovi prodotti e i risultati della divisione MSP, la cui crescita è determinata dal crescente numero di MSP che stanno aggiungendo la sicurezza al proprio portfolio di servizi.

In seguito all’acquisizione di Skout Cybersecurity per XDR, alle nuove integrazioni per Barracuda RMM e all’introduzione di funzionalità ZTNA (Zero Trust Network Access) per i fornitori di servizi gestiti (MSP) mediante Barracuda CloudGen Access, il fatturato annuale ricorrente per la divisione Barracuda MSP è cresciuto del 70% anno su anno alla fine del secondo trimestre dell’anno fiscale 2022.

“Con la proliferazione di minacce sempre più sofisticate, gli MSP – mentre gestiscono gli utenti finali, le reti, le applicazioni e i dati dei propri clienti – devono offrire una serie di servizi incentrati sulla sicurezza”, ha affermato Hatem Naguib, Presidente e CEO di Barracuda.

“Il nostro impegno è fornire le migliori soluzioni e servizi di sicurezza che permettano ai nostri partner MSP di proteggere i loro clienti in uno scenario della cybersecurity in continua evoluzione.”

Lo scorso luglio, Barracuda ha acquisito SKOUT Cybersecurity, leader nel software cyber-as-a-service per MSP e fornitore di una piattaforma XDR (extended detection and response) e relativi servizi. Con questa acquisizione, Barracuda è entrata nel dinamico mercato XDR con una soluzione ottimizzata per gli MSP. Il servizio è oggi disponibile come Barracuda SKOUT Managed XDR.

Barracuda SKOUT Managed XDR permette ora agli MSP di monitorare i dati da istanze Google Workspace. Questa nuova integrazione permette di identificare i tentativi di aggirare l’autenticazione multifattore, aumentare i privilegi e modificare i ruoli amministrativi.

Oltre ai partner presenti nelle Americhe e in Emea, ora anche i partner di Australia e Nuova Zelanda hanno accesso al portfolio completo di offerte disponibili della divisione Managed XDR di Barracuda, quali autenticazione, protezione degli endpoint e delle email, soluzioni per la sicurezza di rete.

Ad agosto, Barracuda ha annunciato importanti aggiornamenti a Barracuda RMM, la piattaforma di monitoraggio e gestione remota basata sul cloud e dedicata alla sicurezza. Le novità più significative della release sono le nuove integrazioni con Windows Defender Antivirus, aggiornamenti alle funzioni di gestione delle patch di Microsoft e di terze parti, migliore integrazione con Barracuda Intronis Backup e l’integrazione con ServiceNow Service Desk.

Barracuda aveva ampliato, a marzo, il portfolio di soluzioni e servizi per i fornitori di servizi IT gestiti aggiungendo Barracuda CloudGen Access per MSP. Con Barracuda CloudGen Access, gli MSP possono espandere i servizi di sicurezza offerti per proteggere le risorse dei clienti e implementare il controllo per tutti i dispositivi BYOD non gestiti senza modificare i workflow esistenti.