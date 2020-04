Barracuda: la giornata mondiale degli MSP diventa globale

La Giornata mondiale degli MSP, creata per la prima volta da Barracuda nel 2018 in UK e poi estesa al resto dell’Europa, diventa globale nel 2020.

Nato per creare una comunità interattiva, connessa e collaborativa di IT managed service provider, l’MSP Day ha l’obiettivo di celebrare il settore dei fornitori di servizi gestiti, offrendo loro, ai vendor e ai clienti finali l’opportunità di riunirsi e condividere successi, best practice e approfondimenti chiave del settore.

Nel bel mezzo della crisi globale da Covid-19, del distanziamento sociale, dell’isolamento personale e del procedimento spesso sconosciuto e solitario del lavoro da casa, questa iniziativa mira a offrire l’opportunità di comunicare ai partner MSP a livello globale e, quindi ai loro clienti, il sostegno di Barracuda per creare un senso di solidarietà per affrontare le sfide del futuro.

Partner di Barracuda in questa iniziativa che diventerà globale 21 maggio prossimo, è CompTIA, associazione non profit, sostenitrice dell’ecosistema globale di information technology, che vale 5,2 trilioni di dollari, nonché di 75 milioni di industrie e di professionisti tech.

Secondo le ultime stime del settore nel rapporto “Trends in Managed Services” di CompTIA, la spesa per servizi gestiti dovrebbe aumentare da 292,4 miliardi di dollari nel 2019 a 319,5 miliardi entro il 2024. Inoltre, quasi tre MSSP su 10 affermano di aspettarsi una crescita significativa delle loro attività nei prossimi due anni e oltre la metà (52%) degli MSP intervistati ha dichiarato che l’acquisizione di maggiori competenze nella sicurezza informatica contribuirà a garantire solide performance di mercato nei prossimi due anni.

«Il mercato è fiorente ed eventi come l’annuale MSP Day di Barracuda aiuteranno notevolmente a sottolineare le opportunità offerte a tutti i suoi partner» ha affermato Nancy Hammervik, Vicepresidente esecutivo per le relazioni industriali di CompTIA.

«Siamo felici di far parte di questa iniziativa e di unirci a uno dei nostri partner chiave per promuovere il fatto che non c’è momento migliore di adesso per cogliere e abbracciare le crescenti opportunità offerte dai servizi gestiti».

Nel 2018 e 2019, durante la giornata Barracuda ha presentato il rapporto “The Evolving Landscape of the MSP Business”, uno studio sui fattori chiave relativi al settore dei servizi gestiti in tutta l’area EMEA. La ricerca ha esaminato una serie di questioni, dalla composizione delle offerte di servizi ai driver commerciali che stanno accelerando l’adozione di MSP.

I risultati del 2019 hanno rivelato un mercato fiorente che mostra una forte crescita, uno slancio e un aumento della fiducia delle PMI nelle offerte MSP. Il rapporto 2020 sarà esteso a un pubblico di MSP globale, riprenderà i temi del 2019 includendo ulteriori insight e focus sulle opportunità emergenti per il nuovo decennio.