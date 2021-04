Bitdefender aggiorna il proprio programma globale per i partner di canale

Bitdefender ha svelato importanti novità del suo programma di canale Partner Advantage Network, pensato per massimizzare le opportunità di profitto per i partner e semplificare al massimo la loro collaborazione con Bitdefender.

Gli aggiornamenti del programma promettono ai partner di vendere le soluzioni e i servizi avanzati di cybersecurity di Bitdefender per la prevenzione, il rilevamento e la risposta alle minacce, il cui tasso di crescita è doppio rispetto a quello del mercato della protezione degli endpoint nel 2020.

Nel 2020, Bitdefender ha aumentato del 21% il numero dei partner di canale attivi e incrementato in modo significativo il fatturato del canale rispetto all’anno precedente.

Sulla base di questo successo, il programma di canale ampliato offre supporto commerciale, marketing e operativo per incrementare il vantaggio competitivo, offrire un valore unico alla clientela e massimizzare le opportunità di profitto per i partner.

Il programma Partner Advantage Network offre diversi livelli con vantaggi più consistenti man mano che i partner incrementano le vendite delle soluzioni di Bitdefender. Il programma abilita anche i partner in base alla loro specializzazione in prodotti e servizi.

Queste le novità: protezione dello status “incumbency”. I partner incumbent godono di una maggiore protezione nella fase di rinnovo dei clienti per i prodotti di cybersecurity di Bitdefender grazie a all’offerta di un vantaggio finanziario.

Il programma migliorato offre una maggiore redditività e premi, che sono automaticamente tracciati e calcolati, per quei partner che rafforzano le relazioni con i loro clienti e mantengono il rinnovo delle licenze Bitdefender.

Nuove opportunità di guadagno: i partner di canale possono avere maggiori opportunità di guadagno rispetto alla loro attuale offerta di prodotti e servizi di sicurezza grazie alle soluzioni di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) di Bitdefender, compresi rilevamento e risposta estesi (XDR), sicurezza dei carichi di lavoro cloud e rilevamento e risposta gestiti (MDR).

Migliorata l’esperienza di fruizione del portale per i partner che possono accedere a importanti contenuti e strumenti di vendita e marketing. Una dashboard intuitiva centralizzata fornisce ai partner la visibilità della loro situazione e l’accesso ai programmi di generazione di lead e al supporto alle vendite durante l’intero ciclo di vendita.

I partner hanno inoltre accesso a una nuova piattaforma di e-learning che ospita tutorial tecnici e commerciali, con corsi di formazione approfonditi sulle vendite di tutti i prodotti e servizi Bitdefender. I contenuti disponibili nella piattaforma sono studiati per aiutare i partner a concludere i deal e a favorire le relazioni con i clienti e vengono costantemente aggiornati.

«Come leader del mercato della sicurezza informatica, Bitdefender ancora una volta migliora il livello dei programmi per i partner di canale per supportarne la crescita e la redditività, capitalizzando l’enorme domanda di tecnologie di sicurezza degli endpoint avanzate» ha dichiarato Steve Kelley, president and general manager of Bitdefender Business Solutions Group.

«I vantaggi e le caratteristiche migliorate del nostro programma Partner Advantage Network si basano sul feedback diretto di più di 20.000 partner di canale e rendono il nostro programma uno dei più redditizi al mondo per rivenditori e distributori».