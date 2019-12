Bitdefender nominata tra i leader nella sicurezza cloud da Forrester

Bitdefender, con un parco di oltre 500 milioni di sistemi protetti in 150 paesi, è stata nominata tra i leader della sicurezza in cloud dalla società di ricerca indipendente Forrester.

Nel report “The Forrester Wave™: Cloud Workload Security (CWS), Q4 2019“, dedicato alla valutazione di fornitori di soluzioni CWS da un analista di rilevanza mondiale, si legge come tra i 13 fornitori presi in esame, Bitdefender sia stata selezionata come una delle sole tre aziende leader.

Le classifiche si basano su una metodologia che ha preso in esame 30 criteri tenendo in considerazione le offerte, la strategia e la presenza sul mercato dei vari fornitori.

«Bitdefender eccelle nella gestione di database, utenti e implementazione di agent» afferma il report di Forrester. «Sfrutta la propria esperienza in termini di malware, memoria, protezione/introspezione dell’hypervisor per creare un’ampia soluzione CWS».

Le categorie in cui Bitdefender eccelle sono quelle delle “Funzionalità di sicurezza”, con HyperDetect, il motore di apprendimento automatico personalizzabile per il rilevamento delle minacce; “Semplicità di gestione e fruibilità”, con le opportunità di configurazione per quanto concerne l’impostazione di archivi di dati back-end.

Infine “Strategia”, con la gamma di funzionalità nella versione SaaS (Software-as-a-Service) di GravityZone, il miglioramento del rilevamento e della risposta agli attacchi per i sistemi Linux e il rilascio di moduli di protezione dei container, inclusa la scansione delle immagini e il rilevamento deviazioni/anomalie della configurazione.

Il report ha inoltre evidenziato che la soluzione di Bitdefender offre potenti funzionalità di introspezione dell’hypervisor e un’ottima gestione delle policy basata su API oltre a dashboard configurabili.

«Riteniamo che questo riconoscimento confermi sia la perspicacia della visione strategica di Bitdefender sia la forza della sua attuale offerta CWS» ha dichiarato Gavin Hill, Vice President, Datacenter e Network Security di Bitdefender.