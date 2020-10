Boomi e Aible insieme per accrescere le potenzialità dell’IA

Boomi, azienda di Dell Technologies e provider di integrazione basata su cloud as-a-service (iPaaS), ha annunciato la partnership con Aible, piattaforma di machine learning automatizzato, e leader nel settore, per aiutare gli utenti aziendali a costruire e implementare modelli di intelligenza artificiale (AI) in modo più semplice e rapido. La partnership consentirà alle aziende di sviluppare velocemente i progetti di AI, dall’acquisizione dei dati allo sviluppo del modello, al deployment e al coinvolgimento degli utenti, il tutto in modalità low-code senza la necessità di una profonda competenza in materia di data science.

Con l’aumento delle esigenze di elaborazione dei dati a livello aziendale, le organizzazioni affrontano quotidianamente grandi sfide per comprendere e sfruttare al meglio i dati e ottenere così un reale vantaggio competitivo. Tuttavia, è noto che le tecnologie di AI siano tradizionalmente complesse e richiedano una serie di competenze altamente tecniche per costruire e implementare i propri modelli.

Aible ha eliminato la complessità tipica dello sviluppo dei modelli di AI per mettere questa tecnologia nelle mani dell’utente aziendale e concentrarsi nel massimizzare l’impatto sul proprio business. Grazie a questa partnership, gli utenti aziendali saranno in grado di utilizzare i loro dati, alimentati attraverso Boomi, per implementare rapidamente soluzioni di AI senza codice e sfruttare tutte le potenzialità degli insight guidati da questa tecnologia facendo guadagnare tempo prezioso ai data scientist per dedicarsi a problemi più complessi.

«L’intelligenza artificiale è fondamentale per il futuro del business e la sua efficacia dipende dall’avere a disposizione dati di qualità per alimentare e ottenere gli insight migliori. Insieme ad Aible, Boomi offrirà ai clienti la possibilità di trarre il maggior valore dai propri dati senza dover scrivere una sola riga di codice» ha dichiarato Ed Macosky, Head of Product di Boomi. «Poiché le aziende hanno sempre più bisogno di adeguarsi alle preferenze dei clienti in continua evoluzione, la partnership tra Boomi e Aible supporterà le organizzazioni nel fare affidamento su insight in tempo reale guidati dall’intelligenza artificiale».

La partnership rappresenta il risultato degli anni di esperienza di Boomi nella gestione e risoluzione delle sfide in materia di dati per le imprese di tutto il mondo e combina le competenze decennali di Aible in materia di data science, con l’obiettivo finale di offrire agli utenti aziendali una preziosa conoscenza aziendale. I clienti di Boomi e Aible potranno fare affidamento così a nuove capacità in materia di data preparation, insieme alle possibilità di collegare i modelli di AI a qualsiasi fonte di dati e di preparare gli stessi per sviluppare, addestrare e implementare nuovi modelli di AI senza la necessità di scrivere una sola riga di codice. Grazie alla partnership, gli utenti aziendali di tutte le strutture organizzative avranno accesso alle intuizioni dell’AI accelerando così i propri risultati di business.

«Nello scenario incerto di oggi è particolarmente cruciale che gli utenti aziendali possano sfruttare le potenzialità dell’AI per prendere le giuste decisioni in condizioni di incertezza e generare un impatto positivo sul business. Questa partnership con Boomi offrirà agli utenti le conoscenze necessarie per ottimizzare le vendite, massimizzare i profitti, gestire i vincoli alle risorse e guidare le decisioni di business» ha dichiarato Arijit Sengupta, Founder e CEO di Aible. «Il mondo sta cambiando profondamente e a progredire saranno le aziende che sapranno essere creative e adattarsi rapidamente alle esigenze del mercato, e questi cambiamenti saranno guidati dall’AI».

Il connettore di Boomi con Aible è disponibile su Boomi Aible Early Access Program e fornisce gratuitamente un modello di AI personalizzato per il proprio specifico caso d’uso aziendale e BluePrint personalizzato, per consentire la proliferazione del modello di AI in tutta l’organizzazione.