Buffalo lancia il nuovo disco esterno MiniStation Safe

Buffalo, noto produttore di NAS, ha annunciato MiniStation Safe HD-PGF, un nuovo disco esterno, particolarmente robusto e sicuro, con connettività USB 3.2 e capacità fino a 5 TB. Al giorno d’oggi, quando bisogna acquistare un hard disk, la scelta è davvero variegata. Cosa fa la differenza?

Beh, in ambito business, non solo le dimensioni dello spazio di archiviazione ma anche alcune chicche che possono rendere più agevole e sicuro il lavoro, per conservare quei file che, per specifiche ragioni, non vengono uplodati sul cloud (privacy, dimensione, accesso, ecc.).

In grado di resistere a urti, vibrazioni e cadute da altezze fino a 75 cm, tipicamente quella di una scrivania, la nuova MiniStation Safe di Buffalo è pensata per consentire di portare sempre con sé i propri documenti e lavori, che saranno protetti dal suo robusto chassis e da un sistema di cuscinetti in gomma, su cui appoggia l’HDD, per attutire efficacemente brusche sollecitazioni e vibrazioni.

Una precisa attenzione nella progettazione di questo nuovo disco portatile è stata poi dedicata alla zona dove è situato il connettore USB, che presenta un incavo su misura, capace di accogliere il terminale del cavo, riducendo i rischi di distacchi accidentali e falsi contatti.

Sul fronte della sicurezza è poi da segnalare la funzionalità di Predictive Breakdown, che si occupa di tenere costantemente monitorato lo stato del disco, segnalando tramite un LED la normale operatività (verde), possibili criticità (arancione), quindi, la necessità di prendere immediati provvedimenti e guasto (arancione e verde lampeggianti).

Compatibile con Windows 8.1 e 10, MacOS 10.11 e successivi, MiniStation Safe HD-FGF supporta la connettività USB 3.2 (Gen1)/USB 3.1 (Gen 1)/USB 3.0 e 2.0 ed è disponibile nei tagli da 1, 2, 4 e 5 TB, con prezzi a partire da 84,90 euro. Il portafoglio dei prodotti di Buffalo include i dispositivi NAS TeraStation progettati specificatamente per offrire alle piccole e medie imprese funzionalità di archiviazione di livello elevato. La gamma LinkStation dei prodotti NAS, porta in casa i dispositivi NAS multimediali