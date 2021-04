Capgemini lancia il marchio Engineering dedicato all’R&D

Capgemini ha lanciato Capgemini Engineering, un nuovo brand che riunisce una gamma di competenze in ambito Engineering e R&D. Grazie alla profonda conoscenza dei settori industriali e delle tecnologie all’avanguardia in ambito digitale e software, Capgemini Engineering supporterà le organizzazioni in un momento in cui mondo fisico e digitale convergono.

La global business line, che può contare su 52.000 professionisti e una presenza in tutti i principali engineering hub del mondo, segna l’integrazione di Altran, a un anno dalla sua acquisizione da parte di Capgemini. I servizi della global business line coprono tre settori chiave: product and systems engineering, digital and software engineering e industrial operations.

«Le organizzazioni leader sono consapevoli che il mondo dell’Engineering e dell’R&D è in rapido movimento e in continua evoluzione. Di conseguenza è necessario stringere partnership end-to-end con i clienti per sviluppare, lanciare, gestire e modernizzare prodotti innovativi» ha affermato Aiman Ezzat, CEO di Capgemini Group.

«Il lancio di Capgemini Engineering rappresenta l’integrazione delle competenze di Altran all’interno del Gruppo a un anno dalla sua acquisizione, completa il nostro portfolio di offerta e consolida la nostra posizione di leadership nell’Intelligent Industry».

William Rozé, CEO di Capgemini Engineering e membro del Group Executive Committee, ha dichiarato: «I servizi di R&D sono il nuovo ambito in cui competere. Devono essere connessi e data-driven per trarre il massimo dall’innovazione e accelerare lo sviluppo».

«L’offerta di Capgemini Engineering è stata pensata per rispondere esattamente a questa esigenza, facendo leva sul potere dei dati per promuovere l’innovazione, creare nuovi tipi di customer experience e offrire nuove fonti di valore».

Le competenze riunite sotto il brand Capgemini Engineering sono già riconosciute come leader di mercato. A gennaio 2021 Zinnov, una delle principali società di consulenza manageriale e strategica globale, ha posizionato Capgemini al vertice della sua ‘Leadership zone’ per i servizi globali di Engineering, Research and Development (ER&D), sottolineando che la nuova entità può contare sulla più grande rete di delivery globale, con una presenza in tutti i principali engineering hub.

Numerosi clienti stanno anche traendo beneficio dalla capacità di Capgemini Engineering di implementare la tecnologia su scala, sfruttando le sue profonde competenze di product engineering e la sua ampia conoscenza dei settori industriali.

Uno di questi è HyperloopTT, un’innovativa azienda tecnologica e di trasporti che sta sviluppando un rivoluzionario sistema di trasporto ad alta velocità basato sulla propulsione elettromagnetica.

«Collaboriamo con Capgemini Engineering per sviluppare la prima vera rivoluzione nel settore dei trasporti da un secolo a questa parte e apprezziamo la loro eccellente esperienza tecnica nel campo dell’ingegneria aerospaziale, aeronautica e dei sistemi».

«Mettono a nostra disposizione una vasta gamma di servizi high-end per quanto riguarda ingegneria meccanica e fisica, architettura dei sistemi, sviluppo del software e project management» ha affermato Andres De Leon, CEO di HyperloopTT.