Carəpet, il tappetino smart di Domethics per la cura degli animali domestici

Il CES 2024 prosegue e il padiglione italiano pullula di innovazione. Le 50 startup del Paese, guidate da Area Science Park e ICE, hanno portato a Las Vegas i propri prodotti per ampliare il proprio mercato e cogliere nuove opportunità di business.

Tra le startup italiane che hanno l'occasione di presentare le proprie soluzioni al mondo c'è Domethics, una realtà di Torino che sviluppa prodotti e tecnologie IoT legati alle smart home e ai servizi di telemedicina.

Mirco Bretto, COO di Domethics, ci ha raccontato di Carəpet, il tappeto intelligente pensato per prendersi cura degli animali domestici e monitorare il loro stato di salute in modo non invasivo.

Carəpet sfrutta una serie di sensori per raccogliere parametri vitali quali il battito cardiaco, la respirazione, la qualità e la quantità del sonno e monitorare la salute dell'animale. Raccogliendo le informazioni in modo continuo nel tempo è possibile anticipare alcune malattie che possono affliggere gli animali, individuandole prima che la situazione si aggravi.

La soluzione di Domethics consente di rilevare anche quelle patologie i cui sintomi si manifestano inizialmente solo durante il sonno e sono quindi difficili da cogliere.

I padroni degli animali hanno a disposizione un'applicazione che comunica tramite Bluetooth con il tappetino e mostra i dati in modo comprensibile, sotto forma di tracciati e grafici. I dati possono anche essere condivisi in tempo reale col veterinario di fiducia che sarà in grado di capire se è necessario portare l'animale a fare una visita o se è tutto sotto controllo.

Carəpet registra anche quanto spesso l'animale si reca nella cuccia e quanto tempo sta sdraiato; ciò ha un'enorme rilevanza soprattutto per gli animali più anziani che possono manifestare problematiche legate al movimento, per esempio a causa di dolori articolari.

"Incrociando queste informazioni, creando un pattern di abitudini, possiamo capire se passa più tempo o meno tempo sul tappeto. Se passa più tempo deduciamo che ha ha delle problematiche legate al movimento" spiega Bretto, sottolineando l'importanza di usare questi dati per riuscire ad agire in maniera tempestiva.

Domethics

Domethics ha collaborato con numerosi studi veterinari e cliniche per creare una soluzione capace di individuare le patologie più comuni. A breve la startup darà il via a una fase di sperimentazione con l'Università di Torino per allargare lo spettro di malattie che Carəpet è in grado di rilevare.

A marzo partirà la campagna kickstarter per il tappetino in vista della disponibilità generale. Quest'anno uscirà inoltre una versione di Carəpet pensata per i veterinari da inserire all'interno delle gabbie nelle cliniche, più sottile e fatta di un materiale lavabile in modo che possa essere riutilizzata per tutti gli animali in cura.