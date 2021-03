Casaleggio: e-commerce fondamentale per l’economia italiana

Per il quindicesimo anno consecutivo Casaleggio Associati si appresta a realizzare il report dedicato all’e-commerce che verrà presentato il 7 maggio 2021 con un evento online dal titolo “E-commerce in Italia 2021”.

Grazie al confronto con le principali aziende del panorama dell’e-commerce, Casaleggio Associati esplorerà le innovazioni, i trend in atto, i casi più interessanti e le evoluzioni del mercato a seguito del Covid-19.

A presentare la ricerca sarà Davide Casaleggio, Presidente di Casaleggio Associati e autore delle interviste ai principali merchant dell’e-commerce in Italia grazie alle quali sarà possibile analizzare il mercato il mercato e-commerce italiano dal punto di vista dei numeri, dei trend e delle strategie adottate dai principali operatori del mercato, con una particolare attenzione al valore aziendale creato dall’e-commerce ed ai fattori che lo influenzano per avere la possibilità di espandere e consolidare il proprio business in Italia e all’estero.

«La vera crescita del comparto e-commerce oggi è incentrata sul mercato interno. Per questo l’e-commerce, in un momento così difficile, può essere un vero volano per l’economia italiana» spiega Davide Casaleggio, Presidente di Casaleggio Associati.

«Il 2020 ha creato una domanda di milioni di persone che non avevano mai provato prima l’online, ma soprattutto ha spostato gli investimenti di molte aziende che vedono nella vendita online la via per gestire la crisi».

«Per questo motivo il 2021 sarà l’anno delle grandi manovre nel mercato dell’e-commerce, con operazioni di consolidamento e un passaggio interno alle aziende dall’essere relegato ad un’area di ricerca e sviluppo diventando una parte fondamentale delle aziende».

Nella quindicesima edizione verranno affrontati temi come l’evoluzione delle strategie digitali, i nuovi modelli di business, gli strumenti di marketing e advertising, la relazione digitale con i clienti finali, l’evoluzione dei sistemi di pagamento, le innovazioni dei servizi in ambito di logistica e spedizioni. Si può richiedere di far parte del panel delle interviste attraverso questa pagina.