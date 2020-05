Centro Computer integra anche l’IoT nella propria offerta

Centro Computer, società di consulenza specializzata in prodotti, servizi e soluzioni IT per le aziende, ha ampliato la gamma della propria offerta di “Mobile Security”, inserendo anche i dispositivi indossabili per la salute della persona.

L’offerta si integra nel portfolio di Mobility Management di Centro Computer che, attraverso un canone mensile, prevede l’abbinamento di smartphone e device di IoT, per la cura dei lavoratori, che monitorano la loro salute.

Tra i prodotti disponibili c’è BU 540 Connect, il misuratore di pressione intelligente, capace di eseguire rilevazioni altamente accurate, classificate secondo il sistema di valutazione dell’OMS utilizzando una scala semplificata di colori (rosso – arancione – verde). Il dispositivo calcola il valore medio degli ultimi tre rilevamenti nonché la presenza di aritmie.

Sono parte dell’offerta anche il dispositivo di analisi corporea “BS 440 connect Body analysis scale”, che consente di monitorare fattori importanti per la forma fisica della persona, come la percentuale di massa grassa, la quantità di acqua corporea e la percentuale di massa muscolare, e MediTouch 2 mmol/L, che è lo strumento più aggiornato per il monitoraggio della glicemia per la gestione del diabete.

Quest’ultimo utilizza le nuove strisce reattive MediTouch 2, fornendo risultati di misurazione ancora più precisi e offrendo ai pazienti diabetici un supporto ottimale nella gestione della loro salute. Inoltre, il dispositivo è dotato di diverse funzioni utili come il calcolo del valore medio, i promemoria per l’esecuzione dei test e, più importante, la marcatura dei tempi dei pasti.

Gli accessori sono a marchio Medisana, e trasmettono i dati delle singole rilevazioni direttamente all’app VitaDock+, disponibile per iOS e Android, e su VitaDock online, così da tenere traccia dei dati raccolti sulla propria salute per poterli condividere in modo digitale.

«I dispositivi Medisana si collegano direttamente a qualunque smartphone via Bluetooth» ha affermato Roberto Vicenzi, Vicepresidente di Centro Computer.

«Sono certo che il responsabile di prevenzione e protezione e ogni rappresentante per la sicurezza dei lavoratori delle imprese, apprezzeranno immediatamente queste nuove soluzioni».

Gli accessori Medisana sono previsti nei servizi erogati dalla divisione Mobility Management di Centro Computer, integrando l’intera gamma di smartphone e tablet con un puntuale ciclo di rinnovo tecnologico.