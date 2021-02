Centro Computer, nuovi investimenti per consolidare il ruolo nell’IT che innova

Centro Computer conferma gli investimenti volti ad agevolare le aziende nell’affrontare le nuove sfide imposte dall’economia moderna. Nonostante un 2020 non propriamente “esaltante” dal punto di vista economico e sanitario, l’azienda registra un fatturato in crescita dell’8% rispetto all’anno precedente, attestandosi su un volume di affari di 50 milioni di euro e riconfermando il trend positivo.

«A fine anno il business legato agli strumenti hardware di Unified Communication è cresciuto del 200%. Così come si è confermato un forte incremento nella richiesta di dispositivi mobili, soprattutto per quanto riguarda le linee di business dedicate ai servizi di Mobility Management, la modalità che permette di fornire e gestire l’intera flotta di smartphone e tablet con un singolo ciclo di rinnovo tecnologico» afferma Roberto Vicenzi, VP di Centro Computer.

Globalmente, nel corso del 2020 il comparto dei servizi indica un +16% rispetto all’anno precedente. La richiesta maggiore ha origine dai servizi in cloud che garantiscono alta disponibilità e aumento della produttività applicativa dei clienti, con enfasi particolare alle soluzioni erogate attraverso la piattaforma Microsoft 365 e Microsoft Azure e ai servizi di supporto MSP, tra cui il servizio proprietario di Help Desk CCasir (Centro Computer Abbonamenti Servizi Integrati Remoti).

I brand commercializzati da Centro Computer che hanno riscontrato una particolare crescita nel 2020 sono HP, che rappresenta più di un terzo del fatturato aziendale; Samsung, sui progetti di Mobility Management; Microsoft, per le soluzioni in cloud e i software di mobilità, Logitech, Jabra e Poly per quanto concerne il mondo della Unified Communication.

Roberto Vicenzi, VP Centro Computer

«L’anno che si è appena concluso, ha visto Centro Computer siglare nuove partnership di rilievo con Nutanix, per le soluzioni di iperconvergenza; Sophos di cui è Partner Gold per la distribuzione di soluzioni per la protezione degli endpoint, di servizi gestiti, cloud pubblico e protezione delle email» prosegue Vicenzi.

«Compulocks per il completamento dell’offerta con accessori professionali per le soluzioni di mobilità anche in ambito Digital Signage; Intel, di cui è Gold Partner del programma Intel Technology Provider da più di un decennio; Habble, per l’integrazione di funzionalità e analisi dettagliate all’interno dei propri servizi consulenziali di Fleet e Mobility Management; ed è diventato Silver Partner di Microsoft, nell’ambito del Mixed Reality Partner Program».

Crescono le assunzioni

Aumento importante delle assunzioni, con un +6% rispetto all’anno precedente. «Buoni i risultati della Fleet Management Business Unit, che registra un incremento di fatturato pari al +56%. Questa business unit è stata potenziata lo scorso luglio dalla convinzione dell’azienda che la strategia finanziaria delle imprese sarà quella di investire sempre più sul “costo operativo” – con un canone annuale – rispetto al “costo capitale”, propone soluzioni che assicurano la garanzia di continuità dei servizi e sgravano l’azienda da tutte le problematiche di taglio logistico inerenti integrando i vantaggi dell’acquisto e della locazione operativa».

“Lo scorso marzo non avremmo mai pensato di riuscire a chiudere l’anno con un business in crescita e un ampliamento del numero di clienti pari al 6% sul 2019. Guardiamo con preoccupazione alle aziende che hanno riscontrato contrazioni del fatturato, ma confidiamo in una veloce ripartenza e nella capacità di adeguamento a questi nuovi modelli operativi – è il commento del Vicepresidente di Centro Computer.

«Credo che il 2021 sarà per noi un anno di ulteriore sviluppo perché le aziende continueranno a investire in tecnologie sempre più innovative e anche l’Italia stessa, a livello statale, investirà per accelerare processi di digitalizzazione ormai urgenti e imprescindibili».

Pur nell’andamento generale decisamente soddisfacente, Centro Computer rileva comunque una flessione del mercato IT, legata principalmente agli investimenti in ambito data center, networking e stampanti multifunzione, una dinamica generata dai vari lock down e dal fatto che le persone stanno lavorando da casa.

In ambito marketing, nel corso dell’anno sono state sviluppate numerose attività online da Centro Computer, attraverso webinar organizzati in collaborazione con i principali vendor distribuiti per avvicinare nuovi clienti e, anche per il 2021, è previsto un calendario ricco di iniziative di comunicazione.