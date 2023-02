Arthur D. Little, società di consulenza con sede in Belgio, ha pubblicato i risultati del suo studio CEO Insights, una ricerca che indaga la risposta dei CEO all’instabilità della situazione attuale e il loro punto di vista sulle difficoltà da affrontare.

Ciò che salta subito all’occhio è che più della metà dei CEO (circa il 61%) crede fermamente in dei cambiamenti positivi per l’economia da qui ai prossimi tre anni. La maggior parte degli intervistati sostiene inoltre che ci saranno importanti opportunità da cogliere per favorire la crescita delle imprese.

C’è molta fiducia nel futuro, perlomeno da parte dei grandi manager. Sembra che questo ottimismo sia da attribuire alle lezioni imparate nel corso della pandemia: i CEO che hanno saputo cogliere le occasioni anche durante la crisi si dicono pronti ad affrontare questo nuovo periodo di instabilità generale senza troppa preoccupazione.

I manager stanno dando molta importanza alla tecnologia e all’innovazione, due fattori centrali per la crescita delle compagnie. La digitalizzazione guiderà il cambiamento e tecnologie come l’IA, la robotica e l’automazione diventeranno sempre più diffuse.

“Durante una recessione, la scelta più saggia per i business è tagliare i costi e concentrarsi sulla sopravvivenza” ha affermato Francesco Marsella, Managing Partner e Global Practice Leader, Strategy & Organization presso Arthur D. Little. “Nonostante i cambiamenti attuali e diverse previsioni negativo per il 2023, la maggior parte dei CEO intervistati vede il futuro con ottimismo, lavora con passione, imprenditorialità e creatività per gestire le performance di oggi mentre costruisce il futuro. Essi vedono opportunità nell’avversità, guardano oltre la crisi attuale per abbracciare un futuro più positivo per la propria compagnia e la società intera“.

I manager stanno ponendo la fiducia più totale nelle tecnologie che gli permetteranno di superare gli ostacoli attuali e costruirsi un futuro più stabile. L’80% di essi, inoltre, crede che essere investitori socialmente responsabili, ovvero incorporare i propri valori nella scelta degli investimenti, sia fondamentale per ottenere un vantaggio competitivo sul mercato.